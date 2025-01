Eesti Laulu viimane finalist on Marta Lotta

28. detsembril läks käima hääletus 20 loo vahel, millest üks jätkab võistlemist 16. koha nimel Eesti Laul 2025 finaalis. Rahvahääletusele pandi lood, mis saavutasid Eesti Laulu žürii poolt kõrged punktid ja on andnud nõusoleku konkursil jätkamiseks. Rahvahääletuse võitis superstaarisaate finalist Marta Lotta Kukk looga "Tantsin veel". Lisaks Kukele on loo autoriteks Johannes Pihlak ja Taavi-Peeter Liiv.

"Ma olen ikka veel valmis kedagi teist õnnitlema. Ma vappun sees. Ma väga tänan. Ma olen sõnatu tõesti," rõõmustas Raadio 2 hommikuprogrammis Kukk, kes arvas, et ta kutsuti pühapäeva õhtul raadiomajja koos teiste artistidega ja et ta saab esmaspäeva hommikul AG-le õnne soovida.

Kui hääletus lahti läks hakkas Kukk hoogsalt tiktokke tegema. "Siis me tegime sõpradega mulle kodulehe, mis on siiamaani püsti. Tuleb välja, et ma pean sinna hakkama anekdoote juurde laadima. Meil oli soov aru saada, kui palju inimesi võib umbes minu poolt hääletada. Ehk siis me panime kodulehele tracker'i peale, et kui inimesed vajutasid nupule "Lähen hääletama", siis suunati nad R2 lehele ja meie kodulehele tagasi. Kui sa oled hääletanud ja kinnitasid, et oled hääletanud, siis sai hääletaja auhinnaks iga päev ühe anekdoodi," selgitas Kukk.

"Me saime lõpuks umbkaudu aru, et meie kodulehe kaudu käis läbi üle 3000 inimese. Siis mõtlesime, et 3000 võiks olla number, mis kõrge koha toob. Jälgides ka teiste artistide, kes kampaaniat tegid, Instagrami kontosid, siis mina olin vist ainukene, kes iga päev oma jälgijatele meelde tuletas, et palun hääletage," rääkis Kukk.

Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlat ütles, et hääletamine oli väga pingeline ja esimesed neli kohta vahetasid esikohta peaaegu iga päev. Lõpuks tegi Marta Lotta lugu Kamlati sõnul ikkagi platsi puhtaks.

Kuigi finaaliks ettevalmistumisel on Marta Lottal veidi vähem aega kui detsembri alguses välja kuulutatud finalistidel, siis on lauljal jubal plaanid olemas. "Oleks vaja Eesti suurimat diskokera. Sellega saame kohe tegelema hakata," rääkis Kukk.

Kukk kandideeris Eesti Laulule, sest tundis, et tal on aeg näidata eesti rahvale, milline artist ja inimene ta on. "Ja kui saab teistele kõvadele tegijatele vastu, siis seda sama ka Eurovisioonil näidata. Näidata eesti keelt, eesti muusikat," lisas ta. Kukele endale meeldib teiste finalistide hulgast kõige rohkem An-Marleni lugu "Külm".

Eesti Laulu 16. finalisti rahvahääletuse esikümme oli järgmine:

10. Antsud Metal Project "Ei enam" / Autorid: Aile Alveus, Emmanouil "Hermano" Tselepis, Antsud

9. Carol "Purpose" / Autorid: Carol Suurevälja, Claus Pener

8. Mick Pedaja "Sound of Pines" / Autorid: Mick Pedaja, Sergio Llopis

7. Merwis "Aknal langevaid pisaraid" / Autor: Peter Põder

6. Synne "Butterflies & Bees" / Autorid: Synne Valtri, Johannes Lõhmus

5. Everfall "Stories We Hold" / Autorid: Claus Pener, Martin Vist

4. Cecilia "Rollercoaster" / Autorid: Cecilia-Martina Mägi, Sander Sadam

3. Horror Dance Squad "The Rebel Reborn" / Autorid: Henri Kuusk, Mikk Peetrimägi, Indrek Ulp, Ian Robert Karell, Karl Mesipuu

2. AG & Laura Põldvere "Pimepäev" / Autorid: Mario Järvet, Carl Deion Jõekallas, Vahur Valgmaa, Silver Orissaar

1. Marta Lotta "Tantsin veel" / Autorid: Marta Lotta Kukk, Johannes Pihlak, Taavi-Peeter Liiv

Kuula Marta Lotta lugu "Tantsin veel":