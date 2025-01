Arne Tegelmann: 55 aastat tagasi linastunud "Kevade" toob Palamusele enim huvilisi

Arvo Kruusemendi mängufilmi "Kevade" esilinastusest möödus äsja 55 aastat. Palamusel üles võetud film on Palamuse kihelkonnakooli muuseumi direktori Arne Tegelmanni sõnul see, mis Palamusele tema kuulsuse toonud.

Esimese aastaga kogus film Eestis vähemalt 558 000 vaatamist, üleliiduliselt nägi "Kevadet" 8,1 miljonit inimest. Seejuures esilinastus "Kevade" 1. jaanuaril 1970 esimesena hoopis Soomes ja siis 3. jaanuaril alles Eestis. Miks jõudis film kinoekraanile varem Soomes, ei oska öelda ka Palamuse muuseumi direktor Arne Tegelmann. "Selle kohta meil tõesti mingeid andmeid ei ole ja me ei ole suutnud ka leida, kas see on mingi viga, sest selle kohta ei tea ka Arvo Kruusement," rääkis ta.

Kruusement on annetanud nii mõndagi enda omandusest muuseumile. "Me saime päris palju tema isiklikke asju: fotosid, stsenaariume, aurahasid- ja märke, ning loomulikult saime linti päris palju tema mälestusi veel "Kevade" filmimisest," rääkis Tegelmann.

Muuseum avati Palamusel 5. jaanuaril 38 aastat tagasi. Aastate jooksul on huvi olnud Tegelmanni sõnul küllaltki suur. Algusaastatel oli külastajaid 10 000 ringis. "90ndate lõpus küll huvi rauges, aga pärast seda, kui viis aastat tagasi uue peamaja avasime ja olemasoleva koolimaja rekonstrueerisime, jõudis külastajate arv pea 25 000-ni, mis näitab, et Palamuse ei ole eestlaste ja ka välismaalaste jaoks võõras ja tundmatu koht."

Muuseumis tähistatakse kindlasti Oskar Lutsu sünniaastapäeva 7. jaanuaril, kuid ka "Kevade" raamatu ja filmiga seotud tähtpäevi, milleks korraldatakse erinevaid näituseid. "Nüüd, kui on 55 aastat "Kevade" esilinastusest ja seal tuntuks saanud Veljo Tormise muusikast, ning ka Veljo Tormise sünniaastapäev on sel kevadel 95, mistõttu on plaanis augustis tähistada seda muusikalise sündmusega, kus pöörame tähelepanu Tormise "Kevade" süidile kui ka tema muule loomingule."

Kuigi raamatut loetakse ja teatakse, siis film on Tegelmanni sõnul see, mis Palamusele tema suurema kuulsuse on toonud. Tema sõnul on tihtipeale kaks üllatusmomenti inimestel "Kevade" filmi osas, kui nad muuseumisse tulevad. "Tootsi osatäitja Aare Laanemets ei olnud see algne Toots, Riho Siren oli hoopis, keda mõnes kaadris on filmis ka näha. Ja teiseks see, et õpetaja Laur ei rääkinud filmis ise, vaid seda tegi Aksel Orav. Need on sellised üllatusmomendid inimestel," rääkis muuseumi direktor.

7. jaanuaril avatakse ühes Oskar Lutsu 138. sünniaastapäeva tähistamisega ka uus näitus, mis kokku pandud eelmisel aastal muuseumile annetatud museaalidest.