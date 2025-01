Jaanuar toob tele-ekraanile kauaoodatud sarjad

Aasta viimasel nädal tõi ETV vaatajate ette kodumaise spioonidraama "Reeturi" kolmanda hooaja, mis hoiab pinget üleval reedeti. Laupäevaõhtud on alates 28. detsembrist omakorda ajaloodraama "Davos" päralt, kus noor halastajaõde värvatakse maailmarahu nimel kõrgete panustega mängu. Uusi sarju ja värskeid hooaegasid pakuvad telekanalid koos Jupiteriga ka jaanuaris.

"Pühapäevalõuna"

Alates 6. jaanuarist esmaspäeviti kell 22.30 ETV2-s

"Pühapäevalõuna" Autor/allikas: pressimaterjal

Soomlaste humoorika draamasarja "Pühapäevalõuna" keskmes on enda täiskasvanud lastest võõrandunud isa, kes otsustab ellu kutsuda traditsiooni ja koguda pere pühapäevasteks ühisteks lõunateks kokku.

Soomes on sarja saatnud edu vaatajate seas, millele on lisandunud ka erinevad auhinnad – Soome teleauhindadel on "Pühapäevalõuna" (orig. "Sunnuntailounas") võitnud seitse auhinda, sh ka parima komöödiasarja auhinna. 2018. aastal alanud sarja on tehtud neli hooaega.

"Lahku. Barcelona"

7. ja 14. jaanuaril kell 22.05 ETV-s

ETV vaatajatele tuttava sarja "Lahku" kaheosaline erihooaeg viib Barcelonassse, kus Defoede pere kohtub taas pulmaks. Pidustusi saadavad lahkuminekud, taasühinemised ja – nagu pulmades ikka– palju romantikat. Hannah (Nicola Walker) on valmis minevikust lahti ütlema ja taas armastama.

Eesti vaatajateni jõuavad sarja uued osad kõigest nädal pärast esilinastust BBC-s, kus "Lahku" jõudis vaatajate ette 29. detsembril.

"Minu geniaalse sõbranna" uus hooaeg

Alates 8. jaanuarist kolmapäeviti kell 22 ETV2-s

"Minu geniaalne sõbranna" Autor/allikas: Pressimaterjal

"Minu geniaalse sõbranna" sarja tegevus on jõudnud 1980. aastate Itaaliasse, kus täiskasvanuks saanud sõbrannad Elena ja Lila seisavad silmitsi emaduse väljakutsete, reetmiste, kadumiste ja ühiskonnas toimuvaga. Avaosas otsustab Elena ämma-äia vastuseisust ning ema vihast hoolimata Napolisse Nino juurde kolida, kuid saab siis Lilalt ränga uudise Nino kohta.

Neljas hooaeg põhineb Elena Ferrante romaanil "Lugu kadunud lapsest". Sarja viimane hooaeg esilinastus 2024. aasta sügisel. Peategelaste rollid on enda kanda võtnud Alba Rohrwacher ja Irene Maiorino.

"Vera" viimane hooaeg

10. ja 17. jaanuaril kell 21.40 ETV-s

Brittide ülimenukas krimisari "Vera" paneb sarjale punkti kaheosalise hooajaga, millega näitleja Brenda Blethyn riputab lõplikult varna peategelase Vera Stanhope'i kuulsa vihmamantli.

14. hooaeg saab alguse juhtumiga, kus jõe äärest leitakse mehe, kes on äsja vanglast vabanenud, laip. Samal ajal peab Vera uurima ka üht vana mõrva, milles süüdimõistetu nüüd õigeks mõisteti. Kummalisel kombel istusid need kaks meest samal ajal samas vanglas.

Ann Cleevesi romaanidel põhineva "Vera" esimene hooaeg jõudis vaatajateni 2011. aastal ja viimane hooaeg esilinastus sarja kodumaal alles 2025. aasta 1. jaanuaril. ETV tõi sarja esmakordselt vaatajateni 2018. aastal ja seda on saatnud edu nii tele-ekraanil kui ka Jupiteris.

"Õde Boniface'i mõistatused" uus hooaeg

Alates 12. jaanuarist pühapäeviti kell 19.45 ETV-s

Nutikas õde Boniface jätkab ETV-s mõrvalugude uurimist sarja kolmandal hooajal. Avaosas satub ta filmimaailma telgitagustesse, kui uueks filmiks valmistudes mõrvatakse üks staaridest.

"Ivalo"

Alates 12. jaanuarist kell 22 ETV-s

Soome põnevussari "Ivalo" viib Lapimaale Ivalossse, kus noor politseiuurija Nina Kautsalo (Iina Kuustonen) teeb kohutava avastuse ühest tundras asuva maja keldrist. Leid toob kohale viiruseid uuriva Saksa teadlase Thomas Lorenzi ning järsku leiavad Nina ja Thomas ennast väga ebatavalise kriminaaluurimise keskelt.

"Ivalo" Autor/allikas: pressimaterjal

"Afterglow"

Alates 21. jaanuarist teisipäeviti ETV-s

Norra draamasarja keskmes on seltskonnahing ja kolme lapse ema Ester, kes saab ootamatult vähidiagnoosi ja prognoosi, et ta sureb peagi. Vastupidiselt teda ümbritsevate inimeste šokile otsustab naine oma saatusele elujaatavalt vastu minna ja teha allesjäänud aja jooksul võimalikult palju head.

Sari on võitnud parima Euroopa draamasarja auhinna.

"Dalglieshi" uus hooaeg

Alates 24. jaanuarist reedeti ETV-s

Stiilse krimisarja "Dalglieshi" kolmas hooaeg jätkub aastal 1979, kui Lääne Essexis mõrvatakse eakas kirikutegelane. P.D. James raamatutel põhineva sarja värskeim hooaeg esilinastus 2024. aasta detsembris.

Sarja 1. ja 2. hooaeg on nähtavad Jupiteris.