Kohver: miski ei kesta igavesti

Kohver rääkis saates "R2 Hommik!", et juba mõnda aega planeerivad nad bändi 5miinust tegevuse lõpetamist, sest nende suurim õudusunenägu on, et ühel päeval pole nende kontserdil enam publikut. Hoolimata sellest, et Kohvri sõnul lonkab nende bänd juba kaht jalga, teevad nad ikka uusi lugusid.

"Me planeerime kogu aeg hobuse tapmist, sest sa pead olema valmis igasugusteks ootamatusteks või asjadeks, mida on oodata. Miski ei kesta igavesti. See, et meil bändiga kümnes aasta jookseb ja et me oleme suutnud kuidagi relevantsed olla, on juba saavutus omaette," rääkis Kohver R2 saates "Hommik!" bändi 5miinust tegevuse lõpetamise mõtetest.

Kohvri sõnul hakkab neil igav, sest nad ei viitsi teha asju, mida nad on juba teinud. "Siis tundubki, et võiks astuda järgmisi samme. Kuulajad ei näe bändi köögipoolt, mis on täis pisaraid," muheles Kohver. "Need on krokodillinutu pisarad."

Kohver meenutas, et 2017. aastal oli bändil ööklubis Cathouse kontsert, kus oli publikuks 40 inimest. Kuigi neil pole hiljem publiku vähesusega probleeme olnud, on Kohvri sõnul kogu aeg see hirm, et ühel hetkel seisab lava ees 13 inimest. "Aju on õppinud mõtlema negatiivsemalt kui tegelikult asjad on."

Kohver meenutas, et hakkas kaks aastat tagasi Florianiga suhtlema ning kui mindi laevale laulukirjutamislaagrisse, kutsus Floriani ka sinna kaasa. "Vahet pole, et meie bänd lonkab kaht jalga, mõtlesime, et võiks proovida, äkki tuleb mingeid lahedaid ideid või meloodiaid."

Kohver tõi välja, et nad tavaliselt loovad laule nii, et istuvad kuskil toas, teevad ennast lõbusaks ja ajavad kõigepealt kaks tundi lihtsalt juttu. "Tavaliselt sünnib sellest jutust mingisugune asi, fraas või mõttekäik, millest hakkame laulu kirjutama. Millegipärast tol korral jutustasime pilatesest," sõnas Kohver, kuidas valmis bändil lugu "Pilates Ppiritual Clüb" koos Florian Wahli ja Jozelsi ehk Joosep Järvesaarega.

"Mul oli Salme Masso kokaraamat ja seal oli pannkookide sektsioon, kust ma tegin kõik pannkoogid läbi, kui ma olin 10-aastane," meenutas "Masterchef Eesti: kuulsused köögis" saate võitnud Kohver.

Enda sõnul käib Kohver Eestis peentes restoranides söömas väga harva. "Eestis on paar kokka, kes teevad midagi huvitavat. Üks on Orm Oja, kes teeb asju õigesti ja nii, et on põnev ka, ning teine on Kenneth Karjane."