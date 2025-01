Merlyn Uusküla: Tommy Cashi Eesti Laulu lugu on tema kohta väga populistlik

"Neid lugusid kuulates tuli selgelt välja dünaamika, et pooled artistid mõtlevad kohe selle peale, et lugu võiks olla suunaga suurele lavale, et esindavad Eestit rahvusvaheliselt ja teine seltskond saadab oma järgmise singli, mis on mõeldud Eesti turule. See platvorm kutsub kaht tüüpi artiste kokku," rääkis Uusküla.

"Mina panin filtriks selle, mis lugu võiks suurel laval Eestit esindada," põhjendas Uusküla enda valikuid.

Everfall – "Stories We Hold"

"See lugu võiks olla üks neist lugudest, mis võiks potentsiaalselt toimida suurel laval. See lugu kõlas hästi, laulja laulis hästi. Kui sel oleks hea režii, siis see võiks ka pildiliselt toimida hästi," kommenteeris Uusküla.

Silver Jusilo – "Turn Back Time"

"See tundus mulle selline huvitav ja maitsekas raadiolugu. Laulja esitus ja tämber panid kuulama. Kui see lugu oleks laval hästi esitatud, siis minu meelest seda tüüpi lood ka Eurovisioonil aeg-ajalt toimivad hästi ja võiks olla potentsiaalselt suurel laval."

Marianne Leibur – "Pluto and Mars"

"Selle kahekümne seas oli päris palju ballaade ning mõnele neist ma panin plussi. Esimene artist, kellele plussi panin, oli Marianne Leibur. Ta ei ole otseselt eurovisioonilik laul, aga ta jäi silma selle virvarri vahel. Vahel sellised rahulikud ja maitsekalt tehtud minimalistlikud lood toimivad väga hästi sel konkursil, eriti kui nad asetsevad selliste hoogsate lugude vahel."

Gerli Padar – "Võõraks jääd"

Ainuke eestikeelne Uusküla lemmik tuleb Gerli Padarilt. "See lugu on iseenesest hea viisiga, aga kui ma selle saadaks Eurovisioonile, siis minu meelest see lugu peaks pigem olema inglise keeles, nii toimiks ta paremini," arvas Uusküla. "Aga loona on ta päris mõnu ja Eesti turul võiks see päris hästi lennata, aga kui Eurovisioonile, siis inglise keeles."

Uusküla on üle kuulanud ka praegused finalistid. Tommy Cashi lugu "Espresso Macchiato" jäi tema jaoks üllatavalt pehmeks ja loo edu sõltub tema sõnul sellest, mis laval hakkab toimuma. "Kohvi maitseb ju peaaegu kõikidele inimestel maailmas, see on väga populistlik lugu tema kohta. Aga vahel sellised mõnes mõttes väga cheesy'd asjad töötavad, lihtsalt tema puhul on see pisut üllatav. Aga ma arvan, et see ongi üle võlli ja ta ei tee seda kindlasti väga tõsiselt," kommenteeris laulja.

Samuti ootab Uusküla, kuidas hakkab Andrei Zevakin, kes ühes oma tüdruksõbra Karitaga üles astub, oma lugu laivis esitama. "Eesti Laulul võivad ka väga kogenud artistid libastuda, kui nad ei häälesta ennast hästi. Ma soovin head närvi, päris suur amps esimese korra kohta," sõnas Uusküla.

16. finaalikohta lähevad püüdma (tähestiku järjekorras):

1. AG x Laura Põldvere "Pimepäev"

2. Antsud Metal Project "Ei enam"

3. Bel-Etage Swingorkester "Mind kõikjal näed"

4. Carol "Purpose"

5. Cecilia "Rollercoaster"

6. Ela "Südamés"

7. Elina Martinson "Sinitihane"

8. Everfall "Stories We Hold"

9. Felix Enghult "More Than Innocent"

10. Gerli Padar "Võõraks jääd"

11. Horror Dance Squad "The Rebel Reborn"

12. Kozy "Jääb nii (tahan, et tead)"

13. Marianne Leibur "Pluto and Mars"

14. Marta Lotta "Tantsin veel"

15. Merwis "Aknal langevaid pisaraid"

16. Mick Pedaja "Sound Of Pines"

17. Sarah Murray "High On Myself New"

18. Silver Jusilo "Turn Back Time"

19. Sten-Olle "Noorex"

20. Synne Valtri "Butterflies & Bees"

Enda lemmiku poolt saab hääletada Raadio 2 lehel.