Galerii: traditsiooniline uusaastakontsert pakkus teatri- ja filmimuusika ilutulestikku

Kontserdi sidus kauniks tervikuks pianist Johan Randvere, kes kutsus õhtujuhina publiku sõnalisele ja muusikalisele rännakule läbi imelise kava. Kontserdil tuli esitusele John Williamsi, Ennio Morricone, Arvo Pärdi, Tõnu Kõrvitsa, Gioachino Rossini ja teiste tuntud heliloojate looming.

Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestrit juhatas särav maestra Anu Tali. Kontserdil astusid üles metsosopran Tara Erraught Iirimaalt, Rahvusooperi Estonia tenor Heldur Harry Põlda ja oboemängija Riivo Kallasmaa.

"Alustada uut aastaringi pidulikult ja muusikaga on pikk traditsioon ja meil on väga hea meel, et see ei ole teisiti ka tänavu. Oleme tänulikud, et saame traditsiooni jätkata koos oma toetajatega. Öeldakse, et mida teed 1. jaanuaril, seda teed terve aasta – meie korraldamegi kauneid kontserte ja teeme tööd selle nimel, et publikul oleks jätkuvalt kaunite elamuste valikut läbi aasta. Ilusat ja muusikalist aastat kõikidele!" ütles Eesti Kontserdi peaprodutsent Maarit Kangron.

Kontsert on järelvaadatav Jupiteris.