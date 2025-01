Treener: motiveeri end trenni tegema vajaduse, mitte sundimisega

Treener Enn Meiesaar rääkis Vikerraadio saates "Huvitaja", et trenni minema ei tohiks ennast motiveerida sõnadega "ma pean", vaid "ma vajan" ning lisas, et sportlikud harjumused on kiired tulema, kui vaid tahta, sest kõik on meie endi mõtlemises kinni.

Sportlikud tulemused on palju paremad, kui oleme mõttega selle tegevuse juures, mida parasjagu teeme. "Ma treeningutel räägin ka inimestele, et ole siin, ole kohal, ole selles hetkes, sest siis on ka tulemused suurepärased," tõi välja mitmete spordiklubide treener Enn Meiesaar.

Kõige parem hommikuseks tegevuseks on keha patsutamine. "Kui oled üles ärganud, annad päevale võimsa energeetilise laengu, et tuled püsti ja hakkad käelaba löökidega liikuma reie väliskülgepidi alla ja sisekülgepidi üles. Siis patsutad puusad ja rindkere, mudid kõrvu. Ega ei peagi alati minema spordiklubisse, võib ju teha ise ka harjutusi," lisas treener.

Tasub endale alati ette kujutada, mis tunne on pärast treeningut. "See annab ka motivatsiooni püsti tõusta ja trenni minna."

Meiesaare sõnul on üks väljend "ma pean", mille puhul inimesel ajus tekib tõrge, et miks ma pean. "Pigem väljendada ennast sõnadega "ma vajan". Ma vajan seda treeningut, et olla heas toonuses. Kui inimene peab tegema, siis on see pigem nagu kohustus ja neid asju, mida me peame tegema, on meie elus niigi palju," õpetas Meiesaar, kuidas ennast motiveerida.

Väga targalt tuleb ka trenne valida. "Sõltub, mis trenni sa teed. Kui satud mõnda väga ekstreemsesse trenni, võib trenni-isu kohe ära kaduda. Kui sa pole üldse midagi teinud, siis heaolu õige trenni tegemisest tuleb päris kiiresti," ütles Meiesaar.

"Kogu meie elu on meie peas ja kui ma kuulen inimesi rääkimas, et tants ei ole minu jaoks, siis ma alati ütlen, et kui sa üldse isegi ei proovi, siis sa ju kogemust pole saanud ja sa ei tea, mis see tegelikult tähendab."

Inimene on Meiesaare sõnul ikkagi loodud liikuma. "Põhjamaal, kus meie elame, on lihtsalt vaja ennast natuke rohkem lahti loksutada kui näiteks soojemates kliimades nagu Lõuna-Aafrikas, aga kõik on õpitav, sest kõik on mõtlemises kinni ning isegi inimesed, kelle väitel neil pole rütmitaju, on trennis väga hästi hakkama saanud," sõnas Meiesaar, kelle arvates sobib tantsimine kõikidele inimestele. "Kõik siin maailmas on olemas, tuleb sellest ainult kinni võtta ja hakata tegema."