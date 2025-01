Evelin Võigemast: jälgisin suure hasardiga "Kreisiraadio" tegelaste nimesid

Kris Leinatamm-Sepa sõnul võib "Kreisiraadio" ajada kedagi turtsatama, kedagi silmi pööritama, aga külmaks jätab väheseid. "Olles ise üles kasvanud kõikide "Kreisiraadio" naljadega, tean ma, mida tähendab näha neid nalju televisiooni vahendusel ja näha kõike seda, mis toimus nende meeste peas siis, kui kaamerad olid kinni pandud ja nad meie elutoas kõike luksudes meenutasid," ütles ta.

Leinatamm-Sepale endale on kõige rohkem südamesse läinud sketšid, mida mehed on teinud kolmekesi koos muusikaga. "Sõnakomöödia on üks asi, aga teine asi, mis näitab tõeliselt kõigi nende kolme geniaalsust, on see, kuidas tõsise muusika saatel väga head nalja teha," tõdes Leinatamm-Sepp. Leinatamm-Sepa lemmikute hulka kuulub ka Poeezia Komissarova ja Jürto Nii Dommzonni duett "Something stupid".

Muusiku ja ettevõtja Reigo Ahvena absoluutne lemmik on lindude Tõniste sketš. "Jäid parvest maha, istuvad puu otsas, aga ei lase meeleolul langeda. See on minu meelest andekuse tipp," naeris ta. Hendrik Sal-Saller lisas, et kui tema tahaks kunagi teha nalja, siis ta teeks täpselt sellise nalja. "Elu ongi selline, et võid ju igasugu plaane teha, aga siis istudki üks hetk puu otsas sõbraga ja mõtled, et tahaks ära minna, aga ei lähe," muigas Smilersi ninamees.

Tanja Mihhailova-Saare tutvumine "Kreisiraadioga" oli sunniviisiline. "Sõna otseses mõttes. Mikk kasutas ühes vestluses fraasi "nii ei saa rallit sõita", ma jäin teda lihtsalt vaatama. Siis ta mõtles, et miks ma ei reageeri ja sai aru, et mul ei ole õrna aimugi, kust see fraas tuleb ja miks ta ootab, et ma naerma hakkaksin," jutustas lauljatar.

"Siis ta ütles, et me peame nüüd su ette võtma niimoodi, et ma istutan su diivanile ja sa vaatad kõik "Kreisiraadio" lõigud ära," naeris Mihhailova-Saar. Poliitik Lavly Perling meenutas, et see sama fraas lõi kergemaks väga tõsist töömeeleolu ja Jaagup Kreem lisas, et bändibussis on lause siiani kasutusel. "See on klassika ja see jääb," rääkis Kreem.

Ooperilaulja Reigo Tamme jaoks lisas naljadele juurde see, kui tegijad ise naerma hakkasid. "Või kui naljad olid nii naljakad, et nad ei suutnud neid maha öelda. Kui keegi arvab, et nalja tegemine on mingi lihtne asi, siis te eksite. Nalja tegemine on raske töö," tõdes Tamm.

Näitleja Evelin Võigemasti jaoks oli "Kreisiraadiot" vaadates üks suurimaid hasarte tegelaste nimede otsimine ja jälgimine. "Mulle meenuvad kunstnik Jürarrac, "Maahommiku"-laadne lugu, kus intervjueerija oli Sviit Hõum," lisas näitleja. Räppar Kohvrile on "Kreisiraadio" nimedest jäänud kõige paremini meelde sünkroon-reporterid Urmas Laht ja Urmas Laht+. "Tipi ja Täpi sketš oli ka väga hea, kui nad rääkisid, et õhtul oli kordussaade ja pidid tegema sama asja, mida nad hommikul juba tegid," naeris Kohver.