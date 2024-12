2024 Jupiteris: suur ülevaade vaatajate lemmikutest

2024. aasta on olnud Jupiterile kasvamise ja arenemise aasta. Aasta esimesel poolel muutus Jupiter ETV ja ETV2 veebikoduks. Seni eraldiseisnud teleportaalid liideti Jupiteriga ja telekanalite programme saab otse ja järele vaadata mugavalt ühest kohast.

Lisaks tele- ja raadiokanalite sisule on Jupiter olnud partneriks erinevatele suursündmustele ligipääsetavuse suurendamiseks. Viipekeelse tõlke said nii tänavuse Eurovisiooni lood kui ka kultuuripealinna avapidu.

Lõppeval aastal oli Jupiteris iga kuu keskmiselt 240 000 vaatajat ja aina rohkem on neid, kes on kasutusele võtnud Jupiteri teleäpi, millega sisu suurelt ekraanilt vaadata. Rekordi tegi taas detsember, mil Jupiteri sisu on jõudnud 300 000 vaatajani.

Jupiteri sarjade edetabelit troonib sel aastal Soome haiglasari "Pulss", mis juba mitu suve järjest paelub ka ETV vaatajaid. Vaatajad hindavad nii head rahvusvahelist draamat kui ka kodumaiseid lavastuslikke sarju.

Aasta algul ETV-sse ja Jupiteri jõudnud "Kes tappis Otto Mülleri?" tegi avanädala vaatajarekordi ja oli sedavõrd populaarne, et jõudis ka aasta vaadatumate sarjade esikümnesse. Aastalõpu uus menuk on Hispaania ajastudraama "La Promesa". Dokumentaalsarjadest on inimesi köitnud "Djatlovi surmamatka mõistatuse jälil".

ERR-i omasaadetest vaadatakse Jupiteris enim "Aktuaalset kaamerat", sellele järgnevad igapäevased "Ringvaade" ja "Terevisioon". Sarnaselt televaatamise edetabelitele, otsitakse ka Jupiterist sageli üles "Pealtnägija" ja "Hommik Anuga", enimvaadatud omasaadete esikümnesse on jõudnud veel "Eesti mäng", "Esimene stuudio", "Impulss", "Osoon" ja "Maahommik".

Telekava iganädalaste kaaslaste kõrval võttis Jupiter vaatluse alla ka lõppeva aasta saatesarjad, kus esikohta hoiab Anna Pihli autorisaade "Sinu uus sugulane". Erisündmustest paelus vaatajaid jalgpalli EM ja lavastustest "Armastus kolme apelsini vastu. Lõpuetendus".

Lavastuslike sarjade TOP10



1. "Pulss"

2. "Õnne 13"

3. "Isa Brown"

4. "Kes tappis Otto Mülleri?"

5. "Grace"

6. "31. jaoskond"

7. "Elu võimalikkusest maal"

8. "La Promesa"

9. "Vera"

10. "Ohtlik lend"

Menukad olid 2024. aastal ka kodumaine "Eesti nüüd siis Vabariik", suvesari "Rannahotell", krimisari "Shetland" ja komöödiasari "Minu pere".

Saatesarjade TOP10

1. "Sinu uus sugulane"

2. "Eesti (täielik ja kontrollitud) ajalugu"

3. "Siin me oleme"

4. "Route 66. Ameerika kahel pool maanteed"

5. "Mehed, hakkame elama!"

6. "Mis värvi on majandus?"

7. "ehh, uhhuduur"

8. "Kodukäijad"

9. "Rakett 69"

10. "Ühe maja lugu"

Mängufilmide TOP10

1. "Mu ainus kiusatus"

2. "Meelerahu"

3. "Enne südaööd"

4. "Elu maitse"

5. "Siin me oleme!"

6. "Täiuslik patsient"

7. "Taevatrepp"

8. "KLASS"

9. "Allakäik"

10. "Tulgu, mis tuleb"

Dokfilmide TOP10

1. "20 päeva Mariupolis"

2. "Suvekaubandus"

3. "Keha: sisemiste sotsiaalvõrgustike imed"

4. "Leonardo DiCaprio. Kõige tagaotsitum"

5. "Eesti mees sõdades"

6. "Antidepressantide lugu"

7. "IKEA: metsade valitseja"

8. "ABBA. Vastu kõiki ootusi"

9. "Matrixi põlvkond"

10. "Vara küps"