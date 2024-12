Anne Veski: mul on pikk lauljatee veel ees

Anne Veski rääkis Vikerraadios, et tal on pikk lauljatee ees ning suur soov tuua veelkord Unibet Arena rahvast täis. Veebruarikuus käib ta aga alati lapse ja lastelastega puhkamas ja kontsertturismi edendamas.

"Mida rohkem on artistil kullafondi laule, mida rahvas ootab, siis neid kõiki peab laulma. Alatihti on ju artistidel nii, et tahaks midagi uut laulda, aga siis näed, kuidas rahval löövad silmad särama kui saab jälle seda vana ja head, et saaks kaasa laulda," muheles Anne Veski, kellel tuli aasta lõpul välja uus versioon legendaarsest hitist "Jätke võtmed väljapoole".

Veski meenutas, et eesti rahvas sai tundma Anne Veski nime just siis, kui ta laulis ansamblis Vitamiin, kust on pärit paljud hitid mida ta siiani laulab nagu "Jätke võtmed väljapoole", "Roosiaia kuninganna", "Viimne pilet", "Veel".

Jüri Makarov oli tollal diskor ning tema käest sai Veski laulud "Jätke võtmed väljapoole", "Viimne pilet" ja "Veel", mida kaverdada. "See on mitme inimese koostöö. Loomulikult see, et Jaak Veski oli sel ajal noor ja geniaalne lauluteksti kirjutaja, mina olin siis 21-aastane, kui Jaaguga abielus olin ja lapse sain, nii et jumal tänatud, et see kõik toimus nii ruttu ja nii noorena."

"Iial ei tea, mis andis tõuke, kas see, et me olime koos andis talle tõuke või oli ta siis juba geniaalne. Kas see, et Vitamiin oskas õiged lood salvestada või siis see, et Eduard Kattai, kes väga hästi selle aja kohta lindistas. See oli paljude asjade tore kokkusattumus ja siin see Anne Veski nüüd on," tõi Veski välja.

Jüri Mitt oli Veski sõnul selle aja kohta geniaalne produtsent ja see oli tema idee "Roosiaia kuninganna" video jaoks võtta kostüümilaost lai kübar. "Mu pulmakleit oli mul seljas, see lai kübar sinna juurde ja roos ja see laul, see noor neiu ja see värske tulek, terve see kompott mängis rolli, mitte ainult see, et raadio mängis seda lugu," tõi Veski välja.

Veski on tänulik eesti rahvale, kes ikka kutsub teda igale poole. "Aasta on olnud huvitav, oleme kõvasti tööd teinud, meil on uusi laule tulnud, mille rahvas on väga hästi vastu võtnud," lisas ta.

Veebruarikuus on Veskil alati lapse ja lastelastega puhkusereisid. "Käisime Itaalias ja esimest korda ka Dubais. Ma käin tagantjärgi reisimas seal, kus teised on juba käinud ja öelnud, et seal on nii lahe. Oslos käisime Rod Stewarti kontserdil. Siis tegin jälle terve suve tööd, jaanipäevad ja kõik suvefestivalid," meenutas Veski 2024. aastat. "Järgmiseks aastaks on meil juba välja valitud Cyndi Lauperi kontsert, nii et me ikka kogu aeg edendame ka kontsertturismi."

Artistid saavad laval publikult ju energiat. "Sa võid olla natuke väsinud, aga kui sulle publikus särasilmad vaatavad vastu ja laulavad kaasa, siis sa annad endast kõik ja lähed lavalt maha, nii et väsimuse haisugi ei ole," ütles Veski.

Ta tõi välja, et natuke rohkem kui aasta aja pärast on taas juubel tulemas. "Jälle tahaks Unibet Arena rahvast täis tuua. Üks kord nad tulid, loodan, et tulevad veel," muheles Veski. "Õnneks tuleb noorus peale. 10 –12-aastased nii toredasti laulavad kaasa, et mul on veel nii pikk lauljatee ees. Jätkuks vaid jõudu ja uusi laule."

Uueks väljakutseks on Veskile Eesti Muusikaauhindade gala juhtimine koos Bedwettersiga, kellega neil valmib ka ühine laul. "Alati tuleb endale midagi uut leida, et sa oleksid kogu aeg särtsu täis ja aju töötaks," ütles Veski, kes on enda sõnul noor Eesti lauljanna. "Igal aastal midagi uut, see ongi minu deviis."

"Kui elu peale mõtled, siis vaadates, mis maailmas kõik võib juhtuda, siis võtkemgi igat päeva kui kingitust ja naudime seda hetke, mis meile antud on," soovitas Veski.