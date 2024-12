Galerii: menusarja tegelased valmistuvad maailmalõpuks

"Eesti nüüd siis Vabariik" sarjas on toimunud ajahüpe ja saabumas on aasta 2000. Liiguvad jutud, et maailm saab millenniumivahetusega otsa ja vaid vähestel jagub kainet mõistust. Varutakse kõike ja valmistutakse kõigeks, sealhulgas suureks peoks Kukekeses, kus aastatuhande vahetumise puhul toimub pidu "Täitsa lõpp pauk!".

EnsV "Õnnelik lõpp! On see ikka päris lõpp" on ETV ekraanil 31. detsembril kell 22.00.