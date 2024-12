5miinuse liige Korea: tahame bändi omadel tingimustel lõpetada

Järgmisel aastal tähistab kümnendat tegutsemisaastat ansambel 5miinust. Räppar Korea usub, et bändi on koos hoidnud inimesed ja see, et nad on endale tegevust leidnud.

2024. aasta läheb 5miinuse ajalukku kui aasta, mil esindati koos ansambliga Puuluup Eestit Malmös peetud Eurovisiooni lauluvõistlusel. Vikerraadio aastalõpusaates "Lõpp hea, kõik hea" aastale tagasi vaadanud 5miinuse liige Korea tõdes, et Eurovisioonil käimine oli tema jaoks üks aasta tipphetki.

Eurolaul "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) mitte midagi" mõjub Koreale ka aasta aega hiljem ägedalt. "Üks nendest lugudest, mis enda jaoks ka pikalt ägedana püsis. Kuna ma olen see, kes tehnilises osakonnas lugudega alati kõige rohkem kokku puutub, käiavad need ennast minu jaoks kõige rohkem läbi, aga see hoidis enda energiat hästi kaua," märkis ta. "Loodan, et see jääb meie kultuurilukku."

Sel aastal elas Eurovisioonile kaasa 163 miljonit inimest. Ülemaailmne tähelepanu Koread ei hirmutanud. "Minu jaoks ei ole kaamera kunagi probleem olnud, et ma nüüd ehmuks, et miljonid inimesed vaatavad. Pigem on just saal ja saali suurus, aga saalis olnud tuled mängisid kontserdi välja nii nagu tavaliselt ehk tegelikult paned tähele esimest 10–20 rida, mis ees on. Sa teed seda neile."

Kuna laval olles oli tuli mõelda väga paljudele väikestele detailidele, ei mäleta Korea Eurovisioonil esinemisest suurt midagi. "Sul ei saagi midagi väga meelde jääda. Käid korraks trumlist läbi ja sul on nii palju asju, millele peab korraga mõtlema: kas ma teen selle liigutuse siin õigesti? Kas ma jõuan õigesse kohta? Ära liiga hullult karga, sest kohe tuleb minu koht ja ma pean selle välja laulma," kirjeldas ta. "Lõpuks on ka see, et lusti, have fun, ela! See kõik peab olema vägev kogemus, mida sa naudid, aga seal taga on 20 väikest ideed, millele pead tähelepanu pöörama."

Puuluup oli sülle kukkunud kingitus

Korea bändikaaslane Kohver tunnistas aprillis ERR-i kultuuriportaalile antud intervjuus, et ta ei kujuta ette, mida 5miinust Puuluubita teeks. "Puuluup oli sel aastal täiesti taevast sülle kukkunud kingitus," nõustus ka Korea. "Ma arvan, et me oleks endale ikka põnevat tegevust leidnud, aga et sellest sai nii suurejooneline sündmus – käid Eurovisioonil, annad terve plaadi välja. Sellest tuli natukene rohkem kui koostöö, bändid jäidki seotuks kuidagi."

Uuel aastal tähistab 5miinust oma kümnendat tegutsemisaastat. Korea sõnul on oluline, et bänd teeks projekte, mis neis endis head tunnet tekitavad. "Meil on olnud igasuguseid häid esikohti, hitte, kõik on tehtud. Küsimus ongi, et mis sa veel teed: mis on need ägedad asjad, mida sa tahaksid teha," selgitas ta. "Ei ole võimatu, et bändil polekski midagi teha, kui Puuluubi projekti poleks olnud."

Korea usub, et bändi on koos hoidnud inimesed ja see, et nad on endale tegevust tegevust leidnud. "Meie idee on see, et me ei tahaks ära vinduda, vaid kui on tunne, et paneme putka kinni, siis teeks seda omadel tingimustel. Eks me veel mõtleme, kuidas see käiks," märkis räppar ja lisas, et lõpetamismõtted on bändi tegelikult mitu aastat saatnud. "Me oleme viimased viis aastat jumala lähedal olnud, aga iga aasta leiame midagi toredat, mida teha," naeris ta.

Mitme albumi jagu soolomuusikat ootab oma aega

Esimesed räpiread pani Korea kirja umbes 14-aastaselt ning 20 aasta jooksul on ta enda jaoks kokku pannud kolme-nelja plaadi jagu materjali, mis oma aega ootab.

"Kuna ma olen olnud gruppide liige, sest seltskonnas on palju vahvam asju teha, siis tulevad need alati kuidagi peale. Kui jääb aega ja ruumi, võiks kindlasti ise ka midagi teha, mõtteid on," avaldas ta. "Ma olen alati bändis olnud see, kes nõuab, et mida rohkem kontseptuaalne, seda ägedam kõik. Mõni vaidleb vastu, et lihtsalt äge peab olema. Need vaidlused ongi head, siis tulevad ägedad asjad, aga mulle meeldiks, et kui midagi teha, siis see nõretaks mingist kontseptsioonist. Kui üksi teha, siis see võimalus on olemas."

Kuigi enda varasemat loomingut kuulates on räppar automaatselt äärmiselt kriitiline, leiab ta, et kaine mõistusega hinnates pole asi tegelikult nii halb, kui esialgu tundub. "Sa ei tee seda uuesti, sa ei muuda seda, too hetk oligi selline ja vaadata seda sellest kastmest, et las see ollagi selline mineviku toode ja selline see pull ongi," arutles ta. "Aga jällegi, ise oled oma asjade suhtes alati oluliselt kriitilisem kui teised."