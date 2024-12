ERR-i USA korrespondent Laura Kalam: kohalikud imestavad, et mul relva pole

Aasta ERR-i USA korrespondendi tööd teinud Laura Kalam rääkis saates "Lõpp hea, kõik hea", et on pidanud Ameerikas enim harjuma meeletult pikkade vahemaade, paberil asjaajamise ning sellega, et intervjueeritavaid kätte saada on ülimalt keeruline. Kohalikud imestavad, et tal relva pole, sest kuritegevus on suurlinnades väga suur.

"Kui ma mõtlen 2024. aastale, siis tundus, et see möödus kui silmapilk," ütles Laura Kalam, kel täitus aasta ERR-i USA korrespondendi tööst Washingtonis.

Ameerika Ühendriikidesse kolides reisis Kalam väga palju ringi ja tagasi Washingtoni jõudes tekkis päris kiiresti see tunne, et ta on nüüd kodus ja saab oma voodis magada. "Harjumine oli natuke ka sunniviisiliselt hästi kiire."

Harjumist nõudsid ka paljud muud asjad, nagu näiteks toidupoes käimine, kus kõik ei vasta päris sellele, millega Eestis või Euroopas harjunud ollakse. "Või näiteks ühistransport ning kui palju ühest kohast teise liikumine aega nõuab," kirjeldas Kalam.

Tänaseks on selge, et kui ta Eestis mõnel hommikul pidi Tallinnast Tartusse võttele sõites aega varuma, siis nüüd peab ta sõitma sellise vahemaa, mis on Tallinnast Vilniusesse. "Ja alles siis saan oma tööpäeva alustada. Meeletud vahemaad vajavad ka alguses harjumist. Täna olen ma juba mõistnud, et vahel ei jõuagi ühe päevaga kohale."

Ainus asi, millega Kalam enda sõnul veel harjunud ei ole, on see, et suurlinnades päris vabalt õhtusel ja öisel ajal ringi liikuda ei saa. "Kuna kuritegevus on seal ikkagi kõrgem, siis Eestis elades käisin kümne paiku õhtul jooksmas, aga Ameerikas seda teha ei saa. Natuke seal oma vabaduse piiramist ikkagi on," tõi Kalam välja.

"Ameeriklastele tuleb see väga suure üllatusena, kui ütlen, et ma ei oma relva ja ei käi ka regulaarselt lasketiirus. See on nende jaoks midagi, millega nad ei ole harjunud. Nende argument on, et kui sa relva omad, siis ei julgeta sulle koju tulla," tõi Kalam välja.

Viimase aasta jooksul on ta kasutanud rohkem paberit kui Eestis kümne aasta jooksul kokku. "Meie eestlastena usaldame oma valitsust ja riiki palju rohkem kui nemad. Ameeriklastel puudub usaldus oma valitsuse vastu niivõrd, et nad oleksid nõus oma andmeid jagama," ütles Kalam. "Valimisi eelistatakse ka ikkagi paberil teha, mitte digitaalselt."

Kalami sõnul aga meeldib ameeriklastele väga näidata oma kuuluvust kuhugi. "Kui sa oled näiteks mõne ülikooli vilistlane, siis sa kohe kindlasti paned selle ülikooli lipu maja külge lehvima või kleepsu auto külge või pusa selga."

Ollakse väga lojaalsed ning uhked selle üle, kust nad pärit on. "See ei ole eestlastele jälle väga tavapärane," lisas ta.

Töövõitudest rääkides tõi Kalam välja, et ta on lausa kahel korral saanud kaamera ette California kuberner Gavin Newsomi ja ühel korral Pennsylvania kuberner Josh Shapiro.

Vahel tuleb intervjueeritavatele pädevuse tõestamiseks saata ka oma varasemaid lugusid või kaaskirju, mis väljaandest ta on.

"Minu jaoks "Aktuaalne kaamera", mis Eestis jõuab eetrisse kell üheksa õhtul, on Washingtonis kell kaks päeval ja varajasemad uudistesaated kell 11.30, ja et selleks ajaks lugu valmis saada, peab üpris varakult ärkama. Kui need lood eetris ära on käinud, siis Washingtonis ja Ameerikas üldisemalt elu alles algab. Kui mina Ameerikas magama lähen, Eestis inimesed ärkavad ja raadioeetrisse pannakse minu esimene lugu."