"Jõulutunneli" üleskutsel kogunes vähihaigete raviks üle 630 000 euro

Esimesel jõulupühal korraga nii ETV kui ka ETV+ eetris olnud heategevussaade "Jõulutunnel" kutsus 25. eetriaastal toetama Hille Tänavsuu Vähiravifondi Kingitud Elu, et fond saaks jätkata vähihaigetele hädavajalike ravimite soetamist.

Heategevussaate üleskutsel ja toetuskampaania nädalate vältel helistati vähiravifondi annetusnumbritele rohkem kui 57 500 korda. 30. detsembri keskpäevaks oli toetuskõnesid tehtud 631 580 eurot eest. Kogu summa läheb täies ulatuses fondi kasutusse.

Vähiravifondi Kingitud Elu asutaja ja juhatuse liige Toivo Tänavsuu näeb, kuidas Eesti inimesed on andnud "Jõulutunneli" saatega selge sõnumi.

"Kui vähiravifond on sel aastal olnud rahalistes raskustes, siis annetajad kinnitavad: kõik abivajajad peavad jätkuvalt abi saama. Lisaks on annetajad selgelt väljendanud, et fondi rahastatavad ravid on igati piisavalt kulutõhusad ja vajalikud, sest inimesed ju elavad. Suur tänu kõikidele annetajatele, "Jõulutunneli" saate tegijatele ja saates osalenutele. Üheskoos kinkisite lootuse ja elamise võimaluse paljudele," lausus Tänavsuu.

25. detsembril eetris olnud "Jõulutunnel" tõi vaatajateni lood inimestest, kel vähiga isiklik kokkupuude ning avas laiemalt nii vähiravi temaatikat kui ka eestlaste heategevuslikku mõtteviisi.

"Jõulutunneli" produtsendi ja saatejuhi Margus Saare sõnul olid vestlused vähipatsientidega emotsionaalsed, kuid nende selgituste kargus muljetavaldav.

"Loodame, et vaatajad said soovi korral mitmekülgse pildi diagnoosiga silmitsi seisvate inimeste raviteest, vaimsest hakkamasaamisest ning tänapäevase ravi võimalustest ja ravi rahastamisest. Täname muusikuid, kes heategevussaatesse pühade meeleolu lisasid ning muidugi suur tänu televaatajatele, kes "Jõulutunneli" veerandsaja aasta jooksul pole oma toetuse väljendusest annetustelefonidele helistades loobunud," tänas Saar.

"Jõulutunneli" missiooni toetasid etteastetega Tõnis Mägi, Lenna, segakoor Vox Populi, Tähe-Lee Liiv, rahvusooper Estonia poistekoori meeskvintett ja Elina Nechayeva koos Andrei Bogatchiga. ETV-s juhtisid saadet Margit Kilumets ja Margus Saar, ETV+ kanalil Margarita Tanajeva.

