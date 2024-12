ETV läheb uuele aastale vastu heade kaaslaste seltsis

Rahulikelt jõulupühadelt võtab tempokama järje üle ETV eriprogramm 30. detsembril, kui eetrisse jõuavad mitu uut muusikast kantud saadet. Kell 18.45 jõuab vaatajateni uus dokumentaalfilm "Urissaare kauboid", mis jälgib populaarse kodumaise kantrifestivali tegemisi.

Aasta eelviimase õhtu peategelane on ETVs Reet Linna, kes tähistas tänavu oma 80. sünnipäeva. 30. detsembril saab ETVs telelegendiga nii kaasa reisida kui ka kaasa laulda.

Erisaade "Reet Linna läheb Pärnusse" kell 20.30 saadab Reet Linnat kaameraga Pärnu kontserdil, nii teel Pärnusse kui ka kontserdimajas lava taga. Pärast õhtuseid teleuudiseid, kell 21.30 jõuab ETV vaatajate ette kontsert "Laulge kaasa Reet Linnaga", kus Reet Linnaga liituvad Nele-Liis Vaiksoo, Cool D, Robert Linna, Karl-Erik Taukar, ansambel Noorkuu ja popkoor Kari.

Laulge kaasa Reet Linnaga Autor/allikas: Kairit Leibold/ERR

ETV aastavahetuse programmi lükkab 31. detsembril kell 16.35 sümboolselt käima filmiklassika "Õhtusöök ühele". Klassikaks on saanud ka ETV "Suur aastalõpuviktoriin 2024", millega Marko Reikop tõmbab aastale joone alla.

"Suur aastalõpuviktoriin 2024" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lõbusas mängus kell 19 analüüsivad lõppevat aastat Peeter Oja koos Piret Kalda ja Mihkel Mattiseniga ning vastasvõistkond koosseisus Mart Juur, Elina Nechayeva ja Urmas Paet. Muusikaliselt kirgliku atmosfääri loovad Grete Paia ja Púr Múdd.

Kultuuri- ja muusikaküllasele aastale kohaselt viib ETV aasta viimasel õhtul ka lavalaudadele. Suvel Kiidjärvel laineid löönud menulavastusest "Rohelised niidud" jõuab ETVsse kell 18 erisaade, mis avab Eesti Raadio meeskvarterti lugu läbi kohtumiste ja katkendite suvisest etendusest.

Thors Films "Rohelised niidud" (lavastaja Priit Võigemast) Autor/allikas: Kalev Lilleorg

Pidurüüsse sätivad end ka Draamateater ja Rahvusooper Estonia, kuhu ETV viib Reigo Tamme ja Andrus Vaarikuga vana aasta õhtul pärast viimaseid teleuudiseid saates "Pidu Draamas ja Estonias".

Aastavahetuse teleprogramm pakub oodatud taaskohtumisi sarjade "Õnne 13" ja "Eesti nüüd siis Vabariik" tegelastega. Morna linna elanike üllatusterohkes aastavahetuses kell 20.30 on oma roll sel aastal nii Ivo Linnal, Heimar Lengil kui ka Orm Ojal. Lõbusaid vigureid on ekraanile oodata ka kell 22, kui "Eesti nüüd siis Vabariik" läheb vastu aastatuhande vahetumisele, millega kaasneb ka maailmalõpu ootuse kaos.

EnsV "Õnnelik lõpp! On see ikka päris lõpp" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Huumorilainel jätkab ETV kell 22.45 saates "Kreisiraadio juubel", mis vaatab Kreisiraadio legendaarsetele naljadele tagasi koos tuntud eestlastega. Oma Kreisiraadio hetki jagavad Kohver, Jaagup Kreem, Lavly Perling ja paljud teised.

"Kreisiraadio juubel" Autor/allikas: Katriin Krünberg/ERR

Aastale paneb traditsiooniliselt punkti Eesti Vabariigi presidendi uusaastatervitus kell 23.50 ja sellele järgnev hümn. Viipekeelse tõlkega uusaastatervitust vahendab samal ajal ETV2.

Superstaarid meilt ja mujalt

Aasta esimesed tunnid täidab ETV muusikaga. Pärast aastanumbri vahetumist on tulekul "Ainulaadse aastakäigu" uusaastakontsert, millele järgneb ansambli JAM juubelikontsert, suur tantsumaraton, Jaak Joalale pühendatud kontsert ning hilistele pidutsejatele mõeldes ABBA hittide kontsert.

ETV2 vahetab aastat koos superstaaridega ja pakub nii 31. detsembri õhtul kui uue aasta varatundidel suurkontserte maailma erinevatest paikadest.

Muusikarohkes aastavahetuse eriprogrammi avab äsja Raadio 2 aastahiti tiitliga pärjatud Billie Eilishi kontsert kell 20. Õhtu toob vaatajateni veel Pet Shop Boysi kell 21.55 ja Bryan Adamsi kohe pärast südaööd.

Aasta algab klassikaga

Uut aastat alustab ETV klassikute seltsis, kui kohe hommikul on eetris kullavaramusse kuuluvad "Pisuhänd" ja "Siin me oleme".

Samuti saab 1. jaanuaril nautida klassikalise muusika traditsioone, otseülekannet Viini Filharmoonikute uusaastakontserdilt kell 12.15 ja Eesti Kontserdi uusaastakontserdilt kell 18. Pidulikku uusaastakontserti juhatab sel korral särav maestra Anu Tali, kes toob publikuni teatri- ja filmimuusika ilutulestiku.

Aasta esimesel õhtul on põhjust ka saabuva aasta üle mõtiskleda. Nii toobki Taavi Eilat vaatajate ette erisaate "Kohvipaksult 2025" kell 20.30. Koos asjatundjatega prognoositakse uudisteemade trende nii poliitikas, majanduses kui ka kultuuris ja spordis.

Uue põhjaliku dokumentaalsaate on valmis saanud ka Vahur Kersna, kes sel korral süveneb spordimaailma ja uurib, kuidas on kümnevõistlusest saanud meie spordi au ja uhkus. "Eestlane, atleetide kuningas" on ETV ekraanil 1. jaanuaril kell 21.15.

Filmisõpru rõõmustab 1. jaanuaril kell 20 ETV2, kus tele-esilinastub Rainet Sarneti kung fu komöödia "Nähtamatu võitlus".