Maria Kallastu: minu siht järgmisel aastal on oma albumil

Raadio 2 aastahitt 2024 esikoha võitnud loo "Push it" üks autor Maria Kallastu rääkis saates "R2 Hommik!" võiduloo sünnist ning tõdes, et uuel aastal on tema sihiks oma album välja anda.

"Väga tänulik oli olla," kirjeldas laulja Maria Kallastu, mis tunne oli Raadio 2 aastahitt 2024 auhinda vastu võttes. "Eks me natuke aimasime ka, et võib olla esikoht tuleb ära, samas Villemdrillem oli hea konkurent ja teised ka."

Kallastu jagas, et temal peab uue loo tegemisel küll mingi heureka-moment ära käima, sest pärast on ülemõtlemist väga palju. "Mäletan, et päev-kaks enne kui "Push it" välja tuli, kirjutas Nublu mulle, et kas see lugu üldse kerib. Isegi meil oli selline väike kõhklusehetk, aga mingi punkt, mingi arusaam peab looga ära käima ja siis on kõik hästi," selgitas Kallastu, kuidas võidulugu sündis.

Kallastu meenutas, et tänavu talvel saatis Nublu talle "Push it" loo demo. "Kuulasin, et päris naljakas lugu. Siis läksime stuudiosse ja see refrään tuli äkki ei tea kustkohast, sellist refrääni alguses üldse ei olnud, täiesti teine lugu oli."

Kui see refrään äkki ära tuli, hakkas kõik loo ümber vormuma. Kallastu jaoks oli loo kohene edu suur üllatus. "Numbrid Spotify lehel muudkui käisid. Vaatad, et numbreid tuleb kogu aeg juurde ja mingi hasart käis esimesel päeval. See oli väga lõbus," meenutas Kallastu.

Loole "Push it" anti Raadio 2 aastahitt 2024 konkursil 9014 häält. Teise koha Raadio 2 aastahitil pälvis Villemdrillem looga "Kuruta" 7034 häälega.

"Mul on muusikaliselt praegu selline periood, kus ma mõtlen, kuidas seda asja edasi teha, mul siht on ikkagi albumi peal järgmisel aastal," tõi Kallastu välja.

Kallastu esimese EP tegi ta täiesti ise. "Seal ma olin produtsent ja laulukirjutaja. Nüüd ma annan teistele ka võimaluse ennast aidata ja julgen küsida abi," ütles ta.

Sel aastal Kallastu Eesti Laulule saada ei proovinud, küll aga on ta proovinud kahel eelneval aastal, aga pole saanud.

"Eesti Laul on väga kasulik konkurss artisti karjääri jaoks. Ma olen nüüd sellises kohas, et ma ekstra selle jaoks ei hakka lugu tegema, sest seal ikka tahetakse natuke spetsiifilisemat kõla, mis võib olla ei lähe minu muusikaga üldiselt kokku, aga kui peaks tulema mingi lugu, mis võiks potentsiaalselt sobida, siis miks mitte," selgitas Kallastu.

Tema sõnul on ta aju praegu nii muusikat täis, et ta võtab ühe päeva korraga. "Käin trennis ja tahaks rohkem sõpru saada ja inimestega kohtuda," muheles ta.