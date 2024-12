Kaupo Heinma: 2024. aasta oli loomaaiale eriliselt tihe loomade rände aasta

"Nii tihedat aastat kui 2024. aasta ei esine väga tihti. Algas see meil servali ja tüügassigade toomisega ja päädis novembris jääkarude vahetusega, kus meie väga kallis Rasputin, kes rohkem kui neli aastat Tallinna loomaaias aega veetis, läks Taani Aalborgi loomaaeda ning meile tulid kaks noort emast jääkaru, kes on õed ja tähistasid 4. detsembril oma viiendat sünnipäeva," võttis saates "Aasta tipphetked 2024. Elamus" aasta kokku Tallinna loomaaia direktor Kaupo Heinma.

Jääkarud Autor/allikas: ERR

Heinma sõnul ei ole Rasputin veel nii vana, et ei võiks tulla uuesti Tallinnasse tegusid tegema, hoidmaks üleval loomaaia pikaajalist jääkarude traditsiooni.

Tiigriorg Autor/allikas: ERR

2024. aastal valmis Tiigriorg, kuhu kolis väga palju loomi. "Esimesed tiigrid jõudsid juuni keskpaigas. Aleksander on noor äge isane, Ohana on noor emane, kes saabus meile Helsingist ja juba toredas eas 13-aastane Danuta, kes tuli Ljubljanast."

Tiiger Aleksander Autor/allikas: RZSS Highland Wildlife Park

Nüüdseks on tiigrid orus ennast mõnusalt sisse seadnud ja neid on nähtud isegi alal, kus inimesed alt läbi lähevad ja kus nad saavad toru sees kõndida. "Aleksander on käinud sealt endale juba süüa hankimas," tõi Heinma välja.

Augusti lõpus jõudsid Tšehhist loomaaeda ninasarvikud Binti ja Elba, üks ligi 30- ja teine 20-aastane.

Ninasarvik Elba. Autor/allikas: Inari Leiman/Tallinna loomaaed

Loomaaia jaoks oli 2024. aasta ka kurb, sest lahkus viimane vanast Kadrioru loomaaiast kaasa tulnud harikrokodill Vanamees. "Poolast saabus meile uus Kuuba krokodill, kellel on kaks huvitavat omadust. Üks on see, et talle meeldib ilma ennustada ja teine see, et talle meeldib inimeste reaktsioone näha," ütles Heinma.

Tänavu sündisid loomaaias ka esimesed binturongi pojad, kes kahjuks surid. "Me ei saanudki teada, mis see põhjus oli. Aga kui emane ja isane omavahel uuesti kokku said, polnud vaja pikalt oodata, et järglasi saada. Nüüd on meil juba uus pesakond," rõõmustas Heinma.