Britt Normet: ideaalne uusaastalubadus annab võimaluse tunda eduelamust

Tervisliku eluviisi õpetaja Britt Normet rääkis Vikerraadios, et oma uusaastalubadusi on kergem täita, kui need on realistlikud ehk pigem mikroeesmärgid, kui need on ka teistele välja öeldud ning kui lubaduse täitmiseks on loodud sobiv keskkond.

"Väga tore, et inimesed tahavad luua muutust oma elus. Mina olen elu aeg aidanud nii Pilatese õpetajana kui tervisliku eluviisi õpetajana inimestel luua seda muutust, olles neile toeks, sest see ei ole alati lihtne ja seda eriti just naiste puhul," ütles Pilatese treener ja tervisliku eluviisi edendaja Britt Normet.

Naistel on Normeti sõnul kahjuks suur oskus panna ennast kogu aeg kõrvale ja hoolida kõikidest teistest, kes seda hoolitsust vajavad. "On need siis lapsed, lähedased, naabriproua või kes iganes, kellele me saame oma headust ja empaatiat suunata, seda me kipume tegema. Vähe on neid naisi, kes suudavad esiplaanile panna iseennast ja lükata kõrvale elulisi väljakutseid ja probleeme."

Seetõttu on Normet viimastel aastatel pühendunud just naiste toetamisele, et aidata naistel luua muutust, mida nad oma ellu soovivad. "Kaaluteema on põhilisi käivitavaid inertse naisterahva elus ja väga suur roll ongi selles, et oleme ennast väga pikka aega pannud kõrvale ja lasknud murel ja stressil üle pea kasvada. Kehakaal hakkab vaikselt kogunema, et kaitsta meid stressi eest."

Ainuke viis sellega toime tulla ja tagasi pöörata on teadvustada endale, et nüüd on vaja muutust. "Võti on see, et selles hetkes, kus me oleme, on kõige tähtsam end aktsepteerida ja anda endale see empaatia, mida me tihtilugu enda sõbrannadele ja kõikidele teistele lahkelt jagame, et toetada nüüd iseennast ja mõista, miks ma olen sellesse punkti jõudnud. On selle põhjuseks enda või lähedase tervis, lahutus, enesekindluse puudus või midagi muud."

Iseendale empaatiat andes suudame hakata muutuma. "Me ise naistena vahel tunneme end koleda või ebaväärtuslikuna, aga tegelikult on kõik naised ilusad," lisas Normet.

"Miks enamik inimesi kukub uusaastalubadusi andes läbi, on see, et need on liiga ebarealistlikud. Võta endale mikroeesmärk," õpetas Normet.

Selle asemel, et lubada võtta kohe 30 kilo alla, luba pigem endale teha iga päev kümme kükki või käia tööl ainult treppidest. "Mikroeesmärk annab võimaluse tunda eduelamust."

Normet soovitab aasta vahetuse inertsi ära kasutada. "Teine asi, mis aitab uusaastalubadusi paremini täita, on loo endale keskkond, mis neid eesmärke täita aitab. Ära osta koju kommi. Luba enda lähedale inimesi, kes toetavad su eesmärki, mitte ei naeruväärista neid."

Naiste jaoks kipuvad teiste mured enda omadest olulisemateks saama ning me ei suuda tihtilugu ikkagi hoida kinni iseenda eest hoolitsemise distsipliinist. "Laps jäi haigeks, ma ei lähe täna trenni, see on väga emalik ja väga naiselik, aga paratamatult peame me naistena ka enda tervise eest hoolitsema. Oluline on leida see tugi, kes väärtustab siis sind, kui sa ise enda väärtustamisega hakkama ei saa."

Normet soovitab oma uusaastalubadused kõva häälega ka teistele välja öelda või koguni sotsiaalmeediasse postitada, mis tagab, et nendest paremini kinni suudame pidada. "Mina luban uuel aastal paremini puhkama õppida, et oma tervis paremini vastu peaks," ütles Normet kõva häälega välja oma uusaastalubaduse.