Haldi Välimäe: otsime praegu uut ideed ja katsetame kogu aeg

Muusik Haldi Välimäe rääkis Vikerraadios, et tema uue aasta lubaduseks on anda välja oma kolmas sooloalbum, aga töö käib juba ka ansambli Flamingo uue plaadiga, millele nad otsivad uut ideed. Muusik Mattias Tirmaste sõnul võib see idee liikuda Uno Loobi jälgedes, aga ka diskokamaks minna.

"Meie muusika on nagu pärimusmuusika, mille me oleme pärinud plaatidelt, mida lapsepõlves kuulasime," tõi muusik Mattias Tirmaste välja.

Muusik Haldi Välimäe tõdes, et see on tähendanud ikka väga palju muusika kuulamist. "Kõik, mis 1960. aastate keskelt 1980. aastate lõpuni on toimunud Eesti muusikas, mille kohta saame öelda soul- või funkmuusika, oleme me aastate jooksul läbi kuulanud," lisas ta.

Välimäe on ise hariduselt kultuuriteadlane ja oma lõputöös uuris ta, kuidas soulmuusika tunnused 1970. aastatel eesti popmuusikamaastikule jõudsid ja milline roll oli selles Marju Kuudil.

"Kuudil oli väga suur ja kandev roll, sest ta oli üks esimesi, kes soulmuusika väga tugevalt Eestisse tõi," lisas Välimäe.

Ansambel Flamingo jõudis avalikkuse ette 2023. aastal ning 2024. aasta augustis ilmus nende kuue looga debüütplaat.

"Ma arvan, et põhjus, miks plaati nii palju igal pool mängitakse, on see, et inimesed eelistavad midagi, mis eristub. Keeleliselt on see plaat ka neile, kes ei mõista eesti keelt, tükike värskust. Ma olen väga palju saanud komplimente just seetõttu, et öeldakse, kui ilus keel meil on," ütles Välimäe.

"Üks suurepärane Kanada funkmuusik kuulas laulu "Õige aeg" enne selle lõplikku miksimist ja oli eesti keelde juba puhtalt laulude põhjal nii ära armunud, et lõpuks juba palus, et räägi minuga eesti keeles, kuigi ma midagi aru ei saa. Ta ütles, et see keel kõlab nii eksootiliselt nagu mingi haldjate keel," muheles Välimäe.

Välimäe tõdes, et lööme oma muusikaga välismaal läbi siis, kui me ei taotle oma muusikas, et me kõlaks nagu välismaa. "Selle plaadiga püüdsime teha ka nii, et kuulata, mis on meie souli alged ja panna see oma muusikasse, rääkides meie enda souli ajaloost, sest suurepärast musta souli on terve maailm täis."

Ansambli Flamingo koosseisus on kümme inimest, plaadil teeb neist kaasa kaheksa. "Väga keeruline oli leida ühist aega ja seepärast läksimegi kõik koos Raplasse, võtsime madratsid kaasa ja ei lasknud mitte kedagi enne lahkuda kui plaat valmis oli," meenutas Tirmaste. "Läks kolm päeva."

Välimäe laulis ise kõik vokaalid sisse ning lood salvestati Sindi seltsimaja laval, mis on muusiku arvates praegu kõige parema akustikaga saale. "Saal on värskelt renoveeritud ja eesti parima arhitektuuriakustiku Linda Madaliku viimane töö," lisas Välimäe.

Tirmaste meenutas 2024. aasta septembrikuud, mil toimusid plaadiesitluskontserdid ja see oli kui keeristorm. "See oli pöörane, igal nädalavahetusel oli kontsert, kõik saalid olid väljamüüdud. Me ei arvanud, et see võiks niimoodi lendu minna."

"Ma arvan, et inimesed on sellist muusikat oodanud, sest eestikeelset souli, mis on vihjeid täis meie ajaloole, rohkem Eestis ei tehta. Juba esitluskontsertidel laulsid inimesed neid laule kaasa, ma olin nii liigutatud," on Välimäe oma fännidele tänulik.

Tirmaste sõnul tegelevad nad praegu lisaks kontsertide andmisele ka uute lugude kirjutamisega. "Mulle endale tundub, et asi pruugib liikuda Uno Loobi jälgedes, aga samas ka diskokamaks minna," tõi ta välja.

"Me otsime praegu uut ideed, aga nii, et meil on mõnus, me ei hinga üksteisele kuklasse, kuid samas hoiame rutiinsust, kogu aeg katsetame ja juba tegutseme uue plaadi suunas," lisas Välimäe.

Välimäe sõnul on praegu ansambli kõige popim lugu konkurentsitult "Meile kahele".

Üheks Välimäe uue aasta lubaduseks on anda välja ka oma kolmas sooloalbum. "Nii et nüüd ma pean selle lihtsalt ära tegema," tõdes ta.

Tänavusel Raadio 2 aastahitil pälvis ansambel Flamingo R2 toimetuse lemmiku tiitli.