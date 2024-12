Eesti Laulu 16. finalisti hääletus on avatud

Raadio 2 erilehel läks käima hääletus 20 loo vahel, mis jätkavad võistlemist 16. koha nimel Eesti Laul 2025 finaalis.

Rahvahääletusele on pandud 20 lugu, mis saavutasid Eesti Laulu žürii poolt kõrged punktid ja on andnud nõusoleku konkursil jätkamiseks. Laule saab kuulata ja oma lemmiku poolt hääletada 5. jaanuari õhtuni kell 20, rahva valik Eesti Laulu finaali avalikustatakse 6. jaanuari hommikul.

16. finaalikohta püüavad (tähestiku järjekorras):

1. AG & Laura Põldvere "Pimepäev" / Autorid: Mario Järvet, Carl Deion Jõekallas, Vahur Valgmaa, Silver Orissaar

2. Antsud Metal Project "Ei enam" / Autorid: Aile Alveus, Emmanouil "Hermano" Tselepis, Antsud

3. Bel-Etage Swingorkester "Mind kõikjal näed" / Autor: Mart Sander

4. CAROL "Purpose" / Autorid: Carol Suurevälja, Claus Pener

5. Cecilia "Rollercoaster" / Autorid: Cecilia-Martina Mägi, Sander Sadam

6. Ela "Südamés" / Autor: Ela

7. Elina Martinson "Sinitihane" / Autor: Tuuli Pruul

8. Everfall "Stories We Hold" / Autorid: Claus Pener, Martin Vist

9. Felix Enghult "More Than Innocent" / Autorid: Felix Enghult, Stig Rästa, Mattias Athelei, Teven Aavik

10. Gerli Padar "Võõraks jääd" / Autorid: Peter Põder, Allan Kasuk, Gerli Padar Parmas

11. Horror Dance Squad "The Rebel Reborn" / Autorid: Henri Kuusk, Mikk Peetrimägi, Indrek Ulp, Ian Robert Karell, Karl Mesipuu

12. Kozy "Jääb nii (tahan et tead)" / Autorid: Erkki Reeman, Kaarel Kose

13. Marianne Leibur "Pluto and Mars" / Autorid: Kristjan-Robert Reban, Ann Mäekivi

14. Marta Lotta "Tantsin veel" / Autorid: Marta Lotta Kukk, Johannes Pihlak, Taavi-Peeter Liiv

15. Merwis "Aknal langevaid pisaraid" / Autor: Peter Põder

16. Mick Pedaja "Sound of Pines" / Autorid: Mick Pedaja, Sergio Llopis

17. Sten-Olle Moldau "Noorex" / Autor: Sten-Olle Moldau

18. Sarah Murray "High on Myself" / Autorid: Liis Hainla, Sander Sadam, Sarah Murray

19. Silver Jusilo "Turn Back Time" / Autorid: Silver Jusilo, Markus Palo

20. Synne "Butterflies & Bees" / Autorid: Synne Valtri, Johannes Lõhmus

Eesti Laul 2025 finaalkontsert toimub 15. veebruaril Unibet Arenal. Finaalkontsert toob ühe õhtu jooksul vaatajate ette 16 võistlejat, neist selgunud on hetkel 15.

Suurejoonelist õhtut juhivad Eda-Ines Etti ja Korea.

Viimase finalisti otsinguile pühendab Raadio 2 eriprogrammi alates 29. detsembrist.

Eesti Laulu finaalikoha taganud lugusid, 20 lisalugu ja suurt valikut konkursile esitatud lugusid saab kuulata Eesti Raadio mobiiliäpis. Finalistide muusikavideod leiab Jupiterist.