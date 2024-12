Karmel Killandi: Eesti Laulu lisalugude valik on kirev

Elamussaadete juht Karmel Killandi rääkis Vikerraadios, et 20 lisalugu, mille hulgast eesti rahvas valib välja Eesti Laulu 16. finaali pääseja, on stiililt väga kirevad. Lisalood on suurearvulise žürii poolt välja valitud, sest kõiki konkursile esitatud lugusid lihtsalt ei jõuaks läbi kuulata.

"Palju suuremaks võiduks kui koht Eurovisiooni finaalis, pean ma seda, et eesti rahvas oli õnnelik ja uhke selle üle, kelle nad Eurovisioonile meid esindama saatsid. Ma ei mäleta oma ligi 30 aastase karjääri jooksul Eurovisioonil käies, et ükski saal oleks kunagi meie loo järgi nii palju tantsinud nagu see juhtus Puuluubi ja 5miinuse loo ajal. See on suur võit," ütles ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

Tänavusele Eesti Laulu konkursile tuli kokku 175 lugu. "Aina enam juletakse tulla erinevates stiilides lugudega, ja see on tähtis," tõi Killandi välja.

"Mida rohkem me artiste näitame ja pakume just avalikku lava neile, seda paremini selekteerub välja meie popmuusika uus tulevik. Videosid oskavad tänapäeva noored teha väga hästi, aga oluline on just see, kuidas nad laval on, mida seal teha, kuidas laval laulu kujundada, kuidas minna kontserdikülastaja hinge. Tähtis on anda meie artistidele võimalus esineda," ütles Killandi.

Raadio 2 erilehele minnes tuleb 20 žürii poolt välja valitud lugu läbi kuulata ja oma lemmiku poolt hääletada. "Need on lood, mis finaali ei pääsenud, nad jäid natukene sinna ukse taha. Seal on väga kuulsaid ja kogenud tegijaid, Laura Põldvere, Stig Rästa oma uue seltskonnaga, Gerli Padar, Mart Sander Bel Etage orkestriga, aga on ka uusi tulijaid nagu Marta Lotta Kukk, Silver Jusilo," tõi Killandi välja.

"Mulle endale meeldib see, et valik on kirev. Saame kuulata uut muusikat," lisas Killandi. "Mõelda tasuks kindlasti selle peale, milline laul esindaks meid Euroopas kõige paremini."

Killandi sõnul on eesti rahvas kõige paremas mõttes kõige esimene testgrupp, kes ütleb, milline lugu justkui hakkas nende südames helisema ja milline ei hakanud ja ega euroopa inimene väga palju meist ei erine.

Hääletamisvõimalus on 5. jaanuarini. "6 jaanuari hommikul on selge, kes on 16. finalist, kellega me hakkame tööle," lisas ta.

Killandi tõdes, et kui eesti rahvas peaks kuulama ära kõik 175 esitatud lugu, siis see ajaks pea ikka väga sassi ja seda lihtsalt ei jõuaks teha. "See on enam kui kaks päeva tihedat ööd, mida poleks mõistlik igal inimesel hakata tegema," lisas Killandi.

Lisalugusid saab kuulata Raadio 2 erilehel.