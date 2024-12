ETV toob vaatajate ette "Reeturi" kolmanda hooaja

Eestis ja Belgias filmitud "Reeturi" kolmandas hooajas avaneb sarja peategelasel Alfred Vindil võimalus saada koht Euroopa Liidu julgeolekukomitees. Brüsselis saab Vint kiirelt aru, et ka uues ametis ei ole tal venelaste heaks töötamisest pääsu. Eesmärgid ja ülesanded on nüüd aga täiesti teise kaaluga.

Peategelast kehastab auhinnatud näitleja Tambet Tuisk ja kolmandaski hooajas näeb tema kõrval ja vastas paljusid Eesti tippnäitlejaid, teiste seas teevad kaasa Eva Koldits, Erki Laur, Ott Aardam, Kaspar Velberg, Julia Aug jt. Eesti näitlejate kõrval osalevad rahvusvahelise haardega kolmandas hooajas ka mitmed Belgia ja Inglise näitlejad.

Lähiajaloos toimunud spiooniskandaalidest inspireeritud sarja kolmanda hooaja stsenarist on Raoul Suvi, idee autor ja stsenaariumi konsultant on Andres Anvelt. Sarja režissöör on Ove Musting, produtsent Jaan Laugamõts ja tootja Downtown Pictures.

Eesti Telefilmi (ERR) ja Elisa koostöös valminud spioonipõnevik "Reetur" jõudis esmakordselt vaatajate ette 2019. aastal. Lisaks Eestile on sari pälvinud tähelepanu ka mujal, näiteks on sarja edukalt edasi müüdud Ameerika Ühendriikidesse, Austraaliasse, Jaapanisse, Indiasse ja Poola.

"Reeturi" kolmas hooaeg algab ETVs reedel, 27. detsembril kell 20.10. Sarja varasemad hooajad on nähtavad Jupiteris.