Aastahitil selguvad kuulajate lemmiklood

Raadio 2 on aasta viimase reede pühendanud täies mahus aastahitile ja alates kella 13-st avaldavad saatejuhid Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepp raadioeetris muusikaasta lemmikuid nii Eestist kui ka välismaalt.

Edetabeli saates tulevad esitamisele muusikaküsitlusel silma paistnud lood alates 40. kohast ettepoole ja seda kuni kella 19ni.

Aastahiti õhtune programm jätkub klubis D3, kus Marta Püssa ja Bert Järveti juhtimisel kuulutatakse välja edetabeli esikümme ja ka tänavused võitjad.

Aastahiti lehel saab õhtuse otseülekandeni hääletada kümne kodumaise loo vahel, kelle seast selgub tänavune võitja.

Aastahitt 2024 tiitlile kandideerivad kodumaised lood:

5miinust & Puuluup – "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Arop – "A.I.A. (Anna Inimesele Andeks)" feat. Lea Dali Lion

Florian Wahl – "Mu vend on lesbi"

Nublu – "Push it" (feat. Maria Kallastu)

Säm – "Kõik mu süü"

Triibupasta, Valge Tüdruk – "Hr. maakler"

Villemdrillem – "Klepto"

Villemdrillem – "Kuruta"

Villemdrillem – "Probleem" (feat. Kohver)

Villemdrillem – "Rändaja"

Aastahiti otsesaate järel avab klubi uksed ka külalistele. Afterpartyl esinevad Valge tüdruk, Maria Kallastu, Säm, Florian Wahl (DJ), Marta Püssa (DJ) ja Dr.Philgood (DJ).

Eesti parimad lood 2024

10. ""Probleem" (feat. Kohver)" - Villemdrillem

11. "Suvepalavik" - Küberünnak & Karmo

12. "Keerutan, keerutan" - Säm & Kewin

13. "Hülgehall" - EiK feat. Mattias Tirmaste

14. "On läinud nii" - Säm & Karl Killing

15. "My Friend" - Ollie

16. "Umbne" - An-Marlen & Boipepperoni

17. "Selle suve lugu" - Shanon

18. "Heartless" - Ollie

19. "Ma ei oska öelda ei" - Bedwetters

20. "Trammipark!!!" - Nublu

21. "Paksud" - Clicherik & Mäx

22. "Kuule ja tagasi" - Eleryn Tiit feat Jüri Pootsmann

23. "Tana-Tana" - An-Marlen & Boipepperoni

24. "Midagi Head" - Maris Pihlap x Villemdrillem

26. "Sinust saati (ft Anne Veski)" - Karl Killing

27. "6llekas" - Triibupasta

28. "Isegi kakelda pole kellegagi" - 5miinust & Puuluup

29. "Ühega miljoneist" - Púr Múdd

30. "Cuba Libre" - Karl-Erik Taukar

31. "Meile kahele" - Haldi & ans Flamingo

32. "Karma" - Ariadne

33. "Armastatud" - EiK & Boipepperoni

34. "Go Home, You're Drunk (ft Riiva)" - Noep

35. "Vox Populi" - Mikael Gabriel x Nublu

36. "Wunderbar" - Traffic

37. "Külm kui jää" - Merilin Mälk

38. "Tabuuu" - Gameboy Tetris

39. "Kui sa vaid teaks" - Maris Pihlap & Reket

40. "Vastassuunas" - Eleryn Tiit

Parimad välismaised lood 2024

1. "Birds Of A Feather" - Billie Eilish

2. "Europapa" Joost Klein

3. "Espresso" - Sabrina Carpenter

4. "Houdini" - Eminem

5. "Feelslikeimfallinginlove" - Coldplay

6. "Die With A Smile" - Lady Gaga, Bruno Mars

7. " I Like The Way You Kiss Me" - Artemas

8. "Guess" - Charli XCX, Billie Eilish

9. "Timeless (with Playboy Carti)" - The Weeknd

10. "Not Like Us" - Kendrick Lamar

11. "Lunch" - Billie Eilish

12. "Please Please Please" - Sabrina Carpenter

13. "Leavemealone" - Fred Again.. & Baby Keem

14. "Dancing In The Flames" - The Weeknd

15. "Too Sweet" - Hozier

16. "Beautiful Things" - Benson Boone

17. "Yes, And?" - Ariana Grande

18. "We Can't Be Friends (Wait For Your Love)" - Ariana Grande

19. "Good Luck, Babe!" - Chappell Roan

20. "Fortnight (ft Post Malone)" - Taylor Swift

21. "Texas Hold 'Em" - Beyonce

22. "Apple" - Charli XCX

23. "Chihiro" - Billie Eilish

24. "Places To Be" - Fred Again.. & Anderson Paak & Chika

25. "Taste" - Sabrina Carpenter

26. "End Of Beginning" - Djo

27. "360" - Charli XCX

28. "Rim Tim Tagi Dim" - Baby Lasagna

29. "The Emptiness Machine" - Linkin Park

30. "Lose Control" - Teddy Swims

31. "We Pray (ft Little Simz, Burna Boy)" - Coldplay

32. "Training Season" - Dua Lipa

33. "The Boy Is Mine" - Ariana Grande

34. "Make You Mine" - Madison Beer

35. "Diet Pepsi" - Addison Rae

36. "Backbone" - Chase & Status & Stormzy

37. "Hot To Go!" - Chappell Roan

38. "Exes" - Tate McRae

39. "Is It Over Now (Taylor's Version)" - Taylor Swift

40. "Illusion" - Dua Lipa