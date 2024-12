Raul Rebane: pikas perspektiivis ronime sellest jamast ikka välja

Raul Rebane rääkis, et võrreldes teiste endiste Nõukogude Liidu riikidega, läheb Eestil väga hästi. "Minu pilk on erinev sellest tavapärasest kurvastamisest, et elu on kohutavalt raske. Iga kord, kui ma tagasi tulen kuskilt, siis ma olen väga rahul. Aga, kui vaatad meediat, kuulad poliitikuid – pommiauk, õudne," rääkis Rebane.

Rebane tõi välja, et praegust kriisi saab võrrelda 2009. aasta omaga, tollal välja toodud probleemid ühtivad praegustega. "Kui sa oled kogenum, siis kõik see, mis praegu toimub, sa oled seda juba näinud. Ma arvan, et asi ei ole nii traagiline kui meile tundub," sõnas Rebane.

"Loomulikult on praegu väga keeruline aeg, elu ei liigu lineaarselt üles, vaid tõusude ja mõõnadega. Mina olen väga optimistlik, sest kui ma kunagi sõnastasin "Eesti tabureti" kolm jalga – vabadus, haridus ja töökus –, siis Eestil on kõik olemas. Pikas perspektiivis me ronime sellest jamast ikka välja, kui ei juhtu kõige hullemat, selle tõenäosust ma väga suureks ei pea," sõnas Rebane.

Rebane tuletas meelde Ronald Reagani sõnu, et valitsus ei ole rahva probleemide lahenduseks, vaid valitsus on rahva täiendav probleem. "Mina küll ei arva, et istub mingi koosolek koos, võtavad tähtsa otsuse vastu ja homme läheb meie elu paremaks. Minu meelest on see suuresti enda teha ja minu meelest Eesti inimesed teevad praegu väga hästi."

"Ma näen praegu neid märke, kuidas Eesti inimesed toimetavad ja praegu on juba tunneli lõpus mingit valgust," sõnas Rebane.