Maria Avdjuško teeb vähiravifondist filmi: selle filmiga kaasnes suur annus positiivsust

Näitleja ja režissöör Maria Avdjuško teeb hetkel filmi vähiravifondist Kingitud Elu. Saates "Jõulutunnel" ütles ta, et selle filmi käigus on ta mõistnud, et me elame kohas, kus inimesed teevad head, tahavad üksteist aidata ja koos hoida.

"Kui järgi mõelda, siis puudutab see meid kõiki, see on väga üldine teema," ütles Maria Avdjuško ja lisas, et see on väga kurb statistika, et igal teisel mehel ja igal kolmandal naisel avastatakse ühel päeval selline haigus. "Me peame seda lihtsalt teadvustama ja mitte kartma."

Avdjuško sõnas, et kui ta hakkas tegema vähiravifondist Kingitud Elu filmi, siis sellega kaasnes suur annus positiivsust. "Kõige paremas mõttes inimeste heateahtlikkust ja ilusat maailma," selgitas ta ja mainis, et ta on seda filmi enda peas nimetanud projektiks "Head inimesed". "Ma ei tea, mis selle filmi pealkirjaks lõpuks saab, see pole veel päris valmis."

"Oli väga meeldiv mõista, et me elame kohas, kus inimesed teevad head, need inimesed on meie ümber ja me teeme seda selleks, et üksteist aidata, koos olla ja kokku hoida ning see on minu arust imeline," mainis ta.

Tegelikult on ka Maria Avdjuško ise vähi seljatanud, Kui ta selle diagnoosi sai, siis ta selleks valmis ei olnud. "See päev on väga hirmus, kui sulle seda öeldakse, aga teisest küljest on kõige tähtsam see, kui sa tunned, et sa ei ole üksi, ärge jätke neid inimesi üksi, nii sõbrad, tuttavad kui ka perekond."

"Meie ühiskond ja sootsium on selles haigusest ära hirmutatud, aga me peaksime seda võtma väga loomulikuna ja neid inimesi samamoodi, me ei peaks neid kartma," rõhutas ta.