Tõnis Mägi: rõõm käib alati kurbusega käsikäes

Muusik Tõnis Mägi ütles saates "Jõulutunnel", et iga inimene peab elus oma asja ajama ning tema on mõistnud, et peab musiteseerima ja leidma kooshelisid, kuna see on tema maailm ja ta ei oska muudmoodi.

Muusik Tõnis Mägi ütles, et sel aastal nad jõululaupäeval laulma ei hakanudki. "Meil läks hoopis mingite lauamängude peale," sõnas ta ja lisas, et need olid mingid kummalised mängud, mida noored praegu mängivad. "Ma sellest kõigest päriselt ei mõika, aga ma võtsin ka sellest osa."

2024. aastal oli Tõnis Mäe jaoks üleminekuaasta. "Midagi muutus sellel ajal, kui jutt käib minust, mul endal oli üleminekuaeg, aga mul on olnud hea aasta," ütles ta ja lisas, et ta on teinud mitmeid kontserte ja kõik on olnud väga kena.

Seitse aastat tagasi avastati ka Tõnis Mäel healoomuline kasvaja. "Ma olin poolteist nädalat haiglas ja kui ma sealt välja tulin, see oli varasügisene aeg, läksin metsa jalutama ja ma nägin sügavamalt värve, ma nägin helerohelist ja tumerohelist, see pilt, mida ma adusin metsas liikudes, oli sügavam," meenutas ta ja lisas, et ta oleks justkui kõiki värve ja helisid esmakordselt kogenud. "Küllap siis oli ikkagi midagi juhtunud."

"Ma saan aru sellest, et ma pean tegema seda, mida ma tegema pean ehk ma pean istuma klaveri taha, musitseerima ning leidma neid kooshelisid, see on minu maailm ja ma ei oska muudmoodi," nentis ta ja lisas, et rõõm on alati käsikäes kurbusega. "Sa pead oma asja ajama, igal inimesel on oma osa."