Haruldase vähivormiga võitlev Janne Fridolin: töötamine on minu jaoks kui teraapia

Koorijuht ja dirigent Janne Fridolin, kes on aastaid võitlenud silmasisese melanoomiga, ütles "Jõulutunnelis", et praegu on ta tervis selline, et ei pea pidevalt haigusele mõtlema.

"Silmas hakkas see peale, mul oli silmas ka sünnimärk, mis ilmselt kuidagi reageeris kas päikesele või halbadele asjadele kokku, ma olen muidugi ka terve elu olnud päikeselembeline inimene, armstanud sooja ning ühel hetkel tundsin, et mingi tükk on silma ees ja selleks hetkeks oli kasvaja olnud silmas juba ligi kaks aastat," selgitas Janne Fridolin ja lisas, et ühe silmaga ta ei näe. "Mul on nii-öelda mulaažsilm, selle silmaga ma ei näe, aga juba mõeldakse ka välja variante, kuidas sellega saaks näha."

Võitlus vähiga on käinud nagu Ameerika mägedel. "Algus on väga keeruline, mul ka alguses see ravi ei õnnestunud," ütles ta ja meenutas, et esialgu sai ta väga palju keemiaravi. "Siis me hakkasime otsima muid vahendeid ja teist arvamust, mille peale sattusime Soome, kus mulle öeldi, et praegu ei tohiks üldse rohkem keemiat teha, see raviplaan ei sobi ja nad tegid uue raviplaani," mainis Fridolin, rõhutades, et praeguseks on ta leidnud endale suurepärase raviarsti, kes oli valmis katsetama uut raviplaani, millega paljud teised arstid kohe päri ei olnud.

Janne Fridolini ravi maksab umbes 40 000 eurot kuus ning tema sõnul on see praegusel hetkel ainus ravi, mis aitab. "Sellega on ka see lugu, et sinu veri peab sellega ravimiga klappima, kui see ei klapi, siis ravi ei toimi," mainis ta ja lisas, et koorijuhtimine ja dirigeerimine on tema jaoks kui teraapia. "Kui selle haigusega koju jääda, siis ei pea ilmselt väga kaua vastu, seega töö on minu jaoks olnud samavõrd ka hobi."

Oma peres räägivad nad haigusest avameelselt. "Isegi kõige väiksema lapsega, ta on teadlik, millises olukorras ema on, kui ka midagi juhtub, siis ei ole see ootamatu."

Praegu on Janne Fridolini tervis selline, et ta ei pea pidevalt haigusele mõtlema. "See hoiab mind nii, et ma ei pea mõtlema, et kuskilt valutab," ütles ta ja lisas, et see haigus muudab inimest väga palju. "Ta muudab sinu mõttelaadi ja sa hindad ümber väga palju asju oma elus, ilmselt ka neid nurki lihvid veidi, mis on olnud varem teravamad."

"Ta paneb väga palju raamatuid lugema ja otsima vastuseid, selle kõigega olen ma tegelenud aastaid, olen lubanud endale kalduda vahel ka esoteerikasse ja tegeleda alternatiivraviga, see kõik aitab," rõhutas ta ja lisas, et ta on üsna positiivne inimene.