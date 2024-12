Elina Nechayeva: mul on oma lapsega olnud seni väga hea koostöö

Elina Nechayeva ütles, et tema laps sündis pea poolteist kuud enne tähtaega. "Ka mina sündisin poolteist kuud varem, ka umbes samas kaalus ja mõõtudes," selgitas ta ja mainis, et selle põhjal eeldab ta, et tema laps võib olla lõpuks sama pikk, kui mitte pikem, sama kõva häälega ja võib-olla oskab tantsida ka sinna kõrvale."

Haiglast on tal head mälestused. "See turvatunne ja tähelepanu, mida meile sealt kingiti, oli väga suur, see, et meil lubati olla seal kauem ja ei aetud mina, et me võime olla seal nii kaua, kuni me tunneme end turvaliselt, et minna koju," meenutas Nechayeva ja lisas, et ta on väga uhke oma pisikese poja üle. "Ma poleks eales arvanud, et võib olla uhke selle üle, kui keegi teeb kaka püksi või pissib."

"Praegu on ta juba praktiliselt viie kilone, suurte põskedega, ei tunne enam üldse seda last ära, kes oli algul väga pisike," kinnitas ta ja tõi välja, et juba selle aasta lõpus läheb ta kontserttuurile üle Eesti, kus laps reisib temaga kaasas. "Ta kuulab, kuidas ema laval laulab ja siiani on meil olnud väga hea koostöö, talle meeldib eriti magada minu laulmise ajal, ta vist arvab, et need jõululaulud on unelaulud, ta on tõesti imeline laps."