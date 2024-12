Toivo Tänavsuu: kümne aasta jooksul pole vähiravifondi töö väga muutunud

Vähiravifondi Kingitud elu juht Margit Saar ütles, et fondil läheb keeruliselt. "Meil on rahaliselt pisut raskem kui kunagi varem, aga meil läheb hästi selles mõttes, et kui fondi missioon on kinkida elu, siis seni me oleme suutnud seda teha, oleme kinkinud elusid ja pikendanud elupäevi."

Toivo Tänavsuu lisas, et nad ise ütlevad, et vähiravifond on miljoniga miinuses, aga nad on väga rõõmsad ja õnnelikud. "Sest inimesed muudkui elavad ja elavad ja elavad," selgitas ta ja mainis, et nende fondi hoole all on pidevalt umbes paarsada inimest, keda nad toetavad. "See number kogu aeg kõigub ja keskmisel üks, vahel ka kaks inimest päevas pöördub päevas meie poole."

Kokku on vähiravifond Kingitud Elu kümne aasta jooksul aidanud üle 2700 inimese. "Tervisekassa on olnud tubli, aga võiks olla veel tublim, sest inimesed elavad fondi toel, moodsad ravimid tulevad peale ja need saavad sisuliselt juba esimesest päevast Eesti turul kättesaadavaks vähiravifondi toel, aga sisuliselt ühtegi ravimit ei oleks, mis maksavad alla 100 000 euro aastas ühe patsiendi kohta, numbrid on suured, aga inimesed elavad," sõnas Tänavsuu.

Vähiravifondil on Tervisekassaga kummalised suhted. "Nagu ma ütlesin, nad on tublid, sest nad rahastavad 170 miljoni raames vähiravi, mille hulgas on nii ravimid kui statsionaarne ravi, aga nad võiks olla veel tublimad, sest nad võiksid tunda huvi, kuidas kolme miljoni euroga saavad kõik abi ja keegi ukse taha ei jää, tegelikult väga kulutõhus," kinnitas ta.

Margit Saar tõi välja, et vähiravifondil Kingitud Elu on ka väga palju püsiannetajaid. "Mõnel kuul on üle 12 000 püsiannetaja, vahel on neid ka vähem, aga meil on ka väga tublid vabatahtlikud, kes käivad elu Eesti kogumas," sõnas ta ja lisas, et raha koguneb ikka sendi ja euro haaval. "Samas on ka ettevõtted, kes just detsembris tahavad teha kingitusi meie fondile, me oleme nende eest ka väga tänulikud, sest need summad on suuremad, kui me kogumiskastiga korjame."

Aastate jooksul pole vähiravifondi Kingitud Elu töö väga muutunud. "Ravimid tulevad ja lähevad, jälle jõuavad osad Tervisekassa nimekirja ja inimesed saavad nende kaudu ravimit, aga me lahendame ikka üht ja sama probleemi, et inimesed saaksid kõige parimat teaduslikult tõestatud vähiravi siis, kui ta seda vajab, mitte kahe, kolme või viie aasta pärast, kui ta Tervisekassa soodusravimite nimekirja jõuab," mainis ta.

Patsiendi suunab vähiravifondi juurde raviarst, kes ütleb, et inimene vajab konkreetseks perioodiks just seda ravimit sellise summa eest. "Me vaatame ainult, kas Tervisekassa seda rahastab, kas meil on vahendeid selle jaoks, kas see on teaduslikult tõestatud ravi, kas see on näidustatud ravi ja kui need kriteeriumid on täidetud, siis meie arstides koosnev nõukogu teeb selle otsuse," selgitas Tänavsuu.