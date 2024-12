"Jõulutunnel" 25: vaata, kuidas on heategevussaade aastate jooksul muutunud

1999. aastal kogus "Jõulutunnel" raha muuhulgas tänavalastele, keda tol ajal olI Tallinnas hinnanguliselt 800-900 ringis. 25 aastat hiljem saab tõdeda, et püsivalt hulkuma lapsed enam naljalt ei jõua, ent on probleeme, mis on visad. Praegu on teada, et kulutused laste huviharidusele kärbitakse lause kümnendiku võrra, juba kümme aastat tagasi koguti "Jõulutunnelis" raha just selle valdkonna toetuseks.

Edukalt käima läinud "Jõulutunneli" annetustega toetati aastaid ka väga kallite, Eesti meditsiinis seni nägemata vahendite ning seadmete ostu, näiteks ennaegsete laste küvöösid ja hingamisaparaat, laste gastroskoobid, operatsioonilaulad ja reanimobiil ja onkoloogiaravi abivahendid.

Heategevusaktsioone saadab ikka arutelu, mis on sotsiaalsete tagatiste pakkumisel riigi ülesanne ja kuidas inimeste enda algatused saavad lappida tegematajätmisi ja suunata ühiskondlikku kokkulepete uues suunas.

Lisaks rahalisele abile ongi "Jõulutunnelist" saanud paljud muidu varjus valdkonnad laiemat tähelepanu, näiteks harvikhaiguste põdejad, vaegnägijad, intellektipuudega või psüühilise traumaga noored, samuti koduvägivalla all kannatajad, liikumisrakustega inimesed ja Toidupank.

20 aastat tagasi, kui "Jõulutunnel" toetas diabeedilaste insuliinipumpade ja veresuhkru sensorite soetamist, olid need alles tõelised imeasjad, hirmkallid ja paljudele kättesaamatud. Aega läks, aga praegu kuuluvad need abivahendid iga diabeedilapse varustusse ja Tervisekassa hüvitab insuliinipumpravi kuni 26-aastaseni saamiseni. Kui 2022. aastal aitas "Jõulutunnel" taas diabeetikuid, oli rõõm näha, et moodsa tehnika abil saab isegi sportlane oma unistusi täita.

"Jõulutunneli" 25 aastat on andnud nii abi kui lootust, aidanud teadvustada ebamugavaid probleeme ja kindlasti kujundanud meie heategevuslikku mõtteviisi. Kes saab, see aitab ja hädas ei jäeta kedagi üksi.