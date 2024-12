Margus Saar: "Jõulutunnel" annab mõtlemisainet, aga ka eeskuju ning võimaluse kaasa lüüa

25. detsmbril on taas eetris heategevussaade "Jõulutunnel", mis toetab tänavu vähiravifondi Kingitud Elu. "Vikerhommikus" ütles saatejuht Margus Saar, et loodetavasti paneb "Jõulutunnel" inimesi sellele mõtlema, et ühises tegemises on võimalik midagi korda teha.

"Jõulutunneli" nimel on Margus Saare sõnul pikem ajalugu. "Meil oli 1999. aasta sügisel Eesti Televisioonis sari "Tunnel", mida mina juhtisin, mis rääkis laste kasvatamise probleemidest ja oludest, seal oli juttu tänavalastest, üksikisadest ja paljulapselistest peredest ning siis saate meeskond mõtles, et võiks jõulude ajal teha ühe heategevussaate, mida ei olnud selleks ajaks veel keegi teinud," selgitas ta ja mainis, et kuna saade "Tunnel" oli olemas, mis viitas sellele, et tunneli lõpus on valgus, siis erisaate nimeks "Jõulutunnel".

"Ega nüüd "Jõulutunnel" otseselt midagi ei tähenda, me pole sealt ka L-tähte lõpust ära võtnud, võib-olla see võiks olla ka "Jõulutunne", aga see kaubamärk on saanud nii tuntuks, et keegi ei mõtlegi, mis see tähendab," sõnas Saar ja lisas, et nende saate koostööpartner võiks olla selline, keda inimesed enam-vähem juba teavad. "Tegevuse tõestus on juba selja taga, lisaks see, et organisatsioonil oleks läbipaistev juhtimine ja arusaadav eesmärk."

Margus Saar rõhutas, et nad on proovinud "Jõulutunnelis" ikkagi lahendusi pakkuda. "Me oleme rääkinud inimestega, kes on saanud abi ja mis puudutab ka vähiravifondi tegevust, siis on seal hulgas ka palju patsiente, kes on saanud terveks, keegi ei julge öelda, kas on päriselt terved, aga nad ei vaja enam ravi," ütles ta ja lisas, et muidugi on ta teinud intervjuusid ka inimestega, keda aasta või kaks hiljem enam ei ole.

See, et 25 aastaga on tekkinud juurde palju heategevussaateid, näitab Saare sõnul ühelt poolt kindlasti seda, et inimesed armastavad televisiooni. "Aga ma loodan, et need heategevussaated on eeskujuks sellele, et heategevust ei pea tegema ainult televisioonis või raadios, heategevus käib ka koolilaatadel, külapidudel, külalaatadel, inimesed koguvad raha ka väiksemateks asjadeks," mainis ta ja lisas, et loodetavasti paneb ka "Jõulutunnel" inimesi sellele mõtlema, et ühises tegemises on võimalik midagi korda teha.

"Me loodame, et oma lugude anname pildi sellest, kuidas inimesed päriselt elavad või kuidas mingi sotsiaal- või meditsiiniprobleem on sel aastal lahendatud, see annab ka mõtlemisainet, aga ka eeskuju ning ka võimalust kaasa lüüa," ütles Margus Saar.

Vähiravifondi Kingitud Elu saab toetada helistades annetusnumbritel:

900 4005 - 5 eurot

900 4010 - 10 eurot

900 4050 - 25 eurot