Kohver ei plaani oma toidukohta avada: see on ikka väga keeruline äri

Lõppev aasta on Kohvri jaoks mitmel rindel võidukas olnud: ta esindas 5miinuse ja Puuluubiga Eestis Eurovisiooni lauluvõistlusel ning möödunud laupäeval krooniti ta "Masterchef Eesti. Kuulsused köögis" võitjaks.

"Ma olen üldiselt seda meelt, et kui midagi teha, siis võiks hästi teha. Mul ei ole mõtet lihtsalt asju tegema minna ja osa võtma," lausus ta jõululaupäeval saates "Jõulud ETVga":

Seda, millal ta toidutegemise pisikuga nakatus, ei oska Kohver öelda. "Ma nikerdasin kogu aeg midagi. See järjest süvenes ja siis kui Youtube tuli, siis ma vaatasin sealt ainult söögiasju," rääkis ta.

Oma toidukoha avamisele Kohver veel mõelnud ei ole. "See on ikkagi räigelt keeruline äri. Ma arvan, et mul ei ole viitsimist ega nii suurt kirge, et midagi taolist teha," tõdes muusik.

Ka ETV stuudios pandi Kohvri kokkamisoskused proovile ning tal paluti valmistada heeringa embuses banaani. Retsept pärineb 1963. aasta Saksa kokaraamatust.