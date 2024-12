Tõnis Niinemets: tahan lastele õpetada, et asjade hulk ei ole kõige olulisem

Naabritest näitlejad Tõnis Niinemets ja Maiken Pius armastavad perekonniti kokku saada ning üheskoos reisidel käia ja pühi pidada. Ka jõule peavad perekonnad ühe laua taga.

"Mingis mõttes on see juba traditsioon, aga üldiselt kui minul tekib tunne, et tahaks koos teha midagi, siis nad on esimene perekond, kellega tahaks midagi koos teha. Mõnusad inimesed," rääkis Pius jõululaupäeval saates "Jõulud ETVga".

"Tunded on vastastikkused," lisas Niinemets. "Aga selles mõttes meil ei ole niimoodi, et jõulud on eriline aeg, kus me kokku saame. Me oleme mitut aastavahetust koos pidanud ja tihti satume ühistele reisidele. Nii suvel kui ka talvel."

Sel aastal peetakse jõulud Piuside juures. "Me jõuame päris tihti millegipärast teie juurde, aga mõtlesin, et väga hea põhjus kodu korda teha," naeris Pius. "Kaks päeva hiljem mõtlesin, et appikene, mis ma süüa teen, kui raske see kõik on ja ei tule midagi välja, aga siis nägin õues Tõnist, kes ütles, et mul on mõte teha seda liha ja seda magustoitu. Nii et sellega sai korda," rõõmustas ta.

Nii Piuside kui ka Niinemetsade peres kasvavad lapsed. Mõlemad nõustusid, et jõulud saavad läbi laste silmade uue tähenduse. Oma lastele tahavad mõlemad õpetada, et kingitused ei ole kõige olulisem osa jõuludest.

"Ega see asjade hulk ei olegi nii oluline. Pigem see, mida proovime ka perekonniti koos teha, et koos saadud emotsioonid on väga lahedad, koos reisimised, avastamised," rääkis Niinemets.