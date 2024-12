Hendrik Sal-Saller: kahetsemine ei vii kuhugi

Hendrik Sal-Salleri ema Anne Velli on öelnud, et rumal mees on kõige suurem õnnetus. See mõte on Sal-Sallerit terve elu saatnud. "Ma olen proovinud end selle sättida. Vanemad kujundavad meid ikkagi väga palju," lausus muusik Vikerraadio "Jutusaates".

"Sõna rumalus võtab rumaluse suhteliselt hästi kokku," leiab ta. "Ma ei pea ilmtingimata silmas seda omandatud haridustaset, kraadi või paberit, mis lauasahtlis on, vaid üldse elust arusaamist, käitumist, inimeseks olemist," selgitas mees.

Vaadates oma senisele elule tagasi märkis Sal-Saller, et talle meeldib väga palju mõelda. "Ma mõtlen kõike ette, järele ja üle. Mu pea töötab kogu aeg. Ma otseselt seda ei tee, et ma nüüd näiteks analüüsin mingit enda tehtud asja ja siis hakkan põdema, miks ma seda tegin, vaid ma tahaks mõelda nii, et ma analüüsin ja saan siis aru, kas see oli õige või vale või mismoodi sellega läks," sõnas ta.

Kuigi Sal-Salleri elus on olnud hetki, mida ta kahetseb, ei pea ta ennast suureks põdejaks. "See ei vii ka kuhugi," leiab ta. See on üks asi, kui selle uuesti läbi mõtled, et mis siis juhtus ja proovid sama viga teist korda mitte korrata. Vahel see õnnestub, vahel mitte."

Rumalust saab tema sõnul eri tasanditel kogeda. "Üks suur rumalus toimub meist mõne tuhande kilomeetri kaugusel, aga see on rumaluse tippvorm," viitas ta Ukrainas toimuvale Venemaa agressioonile.

Hendrik Sal-Salleril on 17-aastane poeg Sebastian. Kuigi ta peab oma poega väga intelligentseks inimeseks, ei tunne ta end pojast rumalamana. "Ma loodan, et elutarkust on rohkem. See on võib-olla ainuke punkt ka, kus tema on rumalam kui mina, aga paljudes asjades on ta kindlasti palju kiirem, erksam, haaravam. Ma ei usu, et see on tingitud meie vanusevahest, vaid noor inimene ongi kõigele avatum," arutles ta.