Klassikaraadios kohtuvad Anna Haava poeesia ja Hedvig Hansoni muusika

Hedvig Hansoni sõnul on Anna Haava looming kui põhjatu kaev, milles ikka veel leidub avastamist. Hansonit paelus Haava eriline aja jooksul läbipaistvamaks muutumine: noore tütarlapse süütust nooruspõlve rahvusromantilistest ja armastusluulelistest meeleoludest kuni realistlikuma ühiskonnakriitilisuseni ja lõpuks vaimulikkuseni välja. Samuti inspireeris lauljat poetessi keeruline elusaatus, kuna kodutuse ja üksinduse teema pole kahjuks võõras meile tänagi.

Ometi ulatub tema luule igavikuliste väärtusteni ja omamoodi helguseni. "Anna Haava on mind kandnud ja andnud mulle tagasi mõtte kirjutada laule," ütles Hedvig Hanson. "Kui peaksin valima ühe mõtte Haava sadadest luuletustest, siis oleks see "Sa ole suurem kui su saatus". Haava andis alati lootust iseendale ja ka lugejale. Ja annab siiani," kinnitas Hanson.

Esimene luuletus, mille Hedvig Hanson lauluks kirjutas, oli "Jõuluks" ja muusiku sõnul oli tore selle laulu noodi alla kirjutada daatumid 1904/2024. Enamik loodud lauludest on küll minoorsed, kuid tihti lahenevad mažoori – nii nagu ka Haava oma loomingus püüdis ikka parema ja kaunima poole. Eesti rahvaviis, pea hümnina kõlav "Hinge hellal igatsusel", on tõesti mažoorne ja sobis Hedvigi tunnetuse kohaselt ka saatesarja nimilooks.

Hedvig Hanson loodab, et saatesari pakub kuulajatele lohutust ja rahu.

Ta usub, et läbi Anna Haava ajatu luule ja ta enda tasaste laulude suudab saade täita seda eesmärki. Sari "Hinge hellal igatsusel" on Klassikaraadio eetris pühadenädalal, 23.–27. detsembril kell 12.45.

Saate autor on Hedvig Hanson, helioperaator Helle Paas, toimetaja Marge-Ly Rookäär.