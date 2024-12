Populaarne teadussari "Reis loomariigis" jätkub Vikerraadios uute lugudega

Raadioteatri hariv ja ühtaegu meelelahutuslik kuuldemängusari "Reis loomariigis" vahendab lugusid loomade elust, kus igas osas vaatab Leino Rei kehastatud jutustaja tegelaskuju koos kuulajatega otsa mõnele rohkem või vähem tuttavale olendile, kellele annab hääle Anu Lamp.

Eelkõige noorele kuulajale mõeldud sarja iga osa keskendub ühele elusolendile, tema igapäevaelulistele toimetustele ja olelusvõitlusele. Mõne tegelase eluviis on kuulajale teada, ent teised tulevad hoopis üllatavad ette. Loomariigi lood sobivad kuulamiseks kogu perele, sest põimivad seiklusrikkaid elemente, naljakaid tähelepanekuid ja loodusteaduslikke fakte, mis on üllatuslikud ja harivad nii lastele kui ka vanematele kuulajatele. Sarja uutes osades tegutsevad topisteõgija riidekoi, metssiga, lepatriinu, herilane, punalutikas, roherähn, sadajalgne, lõhe, kärbes ja peatäi.

"Reis loomariigis" ehk "Bestioles" on valminud raadio France Inter ja Prantsusmaa Rahvusliku Loodusloomuuseumi ning Raadioteatri koostöös. Raadio France'i algne soov oli luua sari, mida oleks perega ühiselt autos sõites põnev kuulata ja pakuks kõneainet pikemaks, tõstatades laste ja vanemate vahel olulisi küsimusi looduse toimemehhanismidest.

Sari on osutunud väga populaarseks paljudes Euroopa riikides ja nõnda ka Eestis. Kuulamiste statistika näitab, et "Reis loomariigis" on Eestis väga soojalt vastu võetud – rahvusringhäälingu raadiojaamade sarjadest on see lõppeva aasta üks enimkuulatud sarju, mille iga osa on kogunud rohkem järelkuulamisi kui menukate "Müstiline Venemaa" ja "Rahva oma kaitse" saated keskmiselt.

Sarja iga osa autor on mõni hea sule ja huumoritajuga tunnustatud prantsuse kirjanik, teiste seas näiteks Alice Butaud, Isabelle Collombat, Gwenael David, Thibault Marthi, Bénédicte Rivière, Davy Mourier, Vincent Malone. Kuuldemängusarja prantsuskeelsed tekstid on eesti keelde tõlkinud Triin Arjus. Teadustoimetajana on sarja kõrval Tuul Sepp. Raadioteatris salvestatud kuuldemängusarja lavastaja on Laura Võigemast, helirežissöör Külli Tüli ja produtsent ning projektijuht Tiina Vilu. Sari "Reis loomariigis" valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

"Reis loomariigis" uued osad kõlavad Vikerraadio eetris 23. detsembrist 3. jaanuarini, esmaspäevast reedeni kell 11.15. Sarja saab järele kuulata Raadioteatri ja Vikerraadio kodulehelt, Lasteekraanist ning Eesti Raadio mobiilirakendusest.