Jaagup Kreem: luues on kõhus samasugused liblikad nagu armudes

Ansambli Terminaator solist Jaagup Kreem ütles "Hommik Anuga" stuudios, et kuigi Terminaatorile otseselt uusi lugusid kirjutada pole vaja, siis isiklikus plaanis on see siiski oluline, sest tunne, mida loomine pakub on nagu armastus.

Terminaatorist on saanud kantribänd. Bändi juhtfiguur Jaagup Kreem tõdes, et kantrimuusika sobib Terminaatorile imehästi. "Eks see rokkmuusika ongi ju tegelikult välja kasvanud kantrist, mis on omakorda välja kasvanud iiri muusikast, mis on segatud mustade muusikaga," selgitas Kreem.

Kuigi Kreemile on kantrimuusika alati meeldinud, siis Terminaatoriga pole varem kantrit tehtud, sest Kreem ei oska laulda kantri nii nagu seda tegelikult laulma peaks. "Seal on omad šnitid ja ma olen kohutavalt aeglane õppija," tõdes muusik. Terminaatori kantri-etteasteteks on bändil ka spetsiaalselt lavakostüümid, mis valmisid Kreemi tütre Annabeli lõputööna.

30. detsembril näeb ETV eetris dokumentaalfilmi "Urissaare kauboid", kus fookuses 10. korda toimunud muusikafestivalil Urissaare kantri toimunud seiklused. Urissaare kantri korraldaja Priit Oksa kõrval on üks filmi kangelasi ka Jaagup Kreem. Urissaare kantril tegigi Terminaator esimest korda kantrikava.

"Peale seda on meile päris palju pakutud seda kantriasja teha. Ise tahad ka värskeid asju teha. Siis tuleb jälle proovi teha, see on teistmoodi. Uusi asju on proovida äge," ütles Kreem.

Üht stiili katsetab Kreem selle aastanumbri sees veel. "Seitsmendat korda oleme oma lemmiklinnas Tartus. Aastavahetusel me ei mängi, aga lõpetame seal aasta suurkontserdiga ERM-is. Sinna on meil tellitud keelpillisätungi, keelpillikvartett tuleb mängima, see kõlas proovis juba nii hästi, et mine hulluks," rääkis muusik.

30 aastat tagasi ilmus esimest korda Terminaatori muusika helikandjal ja tänaseks on bändi lugusid üle saja, paljud neist ka suured hitid. Tänu sellele Terminaatoril enam uusi lugusid kirjutada pole vaja, piisab kantrivõtmesse panemisest või keelpilli seadetest. "Nii kurb kui seda ka ei oleks endale tunnistada, siis meil justkui ei oleks vaja, aga iseenda jaoks on seda väga vaja. Et ennast terava pliiatsina hoida. See tunne on nagu armastus. Kui sa midagi lood ja see kõlab nii, et see sulle endale meeldib, siis on kõhus täpselt samasugused liblikad, nagu siis, kui sa kohtad inimest, kes sind paneb niiviisi tundma," selgitas ta.

"Loomine on üks hästi tore asi. Kui tuleb, siis tuleb. Ja kui ei tule, siis ise pressima ei hakka. Joosta mõttega, et maikuu alguses peame järgmise suvehiti tegema, sest muidu me ei saa sinna tabelisse ja ei saa aasta lõpus seda mingit asja, las see jääda teistele inimestele," nentis Kreem.