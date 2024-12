Tinderist armastuse leidnud paarid: see oli täielik jackpot

Abikaasad Piret ja Tulvo ning Anete ja Jarmo leidsid üksteist kohtingurakendusest Tinder. Tinder annab paaride sõnul rohkem võimalusi valida ise tingimused, kus ja millal kohtutakse. Mõlemate paaride lugudes on ka üksjagu põnevaid kokkusattumusi ja vedamist, mis jätavad sisse tunde, et kaaslase leidmine oli tõeline jackpot.

Ürituste korraldaja Tulvo Ilvese sõnul oleks olnud neil Piretiga olnud võimalus kohtuda ja lähedaseks saada teoorias ka ilma Tinderita. "Me tegutseme mõlemad kultuurivallas. Mõnel peol või töö käigus oleksime võinud kohtuda. Projektijuhina töötav Piret Talur oli tol hetkel kultuuriametnik ja mina olen juba aastakümneid kultuurikorraldajana tegutsenud," rääkis Tulvo.

"Aga enamasti Tulvo oli kuskil heli- ja valguspuldi juures ja mina särasin laval kõnet pidades, nii et ma ei oska öelda, kas see oleks juhtunud," naeris Piret.

Videograaf Jarmo Liivak usub samuti, et napilt oleks elu neid Anette kokku viinud ka ilma Tinderita. "Netis me saime küll esimest korda tuttavaks, aga meil oli päris mitu lähedast möödaminekut üksteisest. Nendest saime alles pärast hiljem teada. Kunagi oli kinos üks Nirvana dokumentaalfilm, ainult ühe korra, tuli välja, et olime mõlemad selles samas saalis olnud. Ning minu vanavanemad elasid kunagi Viimsis suvilas ja tuli välja, et Anete vanavanemad elasid üle tee, aga kokku saime 20 või 30 aastat hiljem," selgitas Jarmo.

Tinderis üksteist leidnud abielupaarid "Hommik Anuga" stuudios Autor/allikas: Katriin Krünberg

Piret lisas, et isegi kui need olukorrad olid, siis kunagi ei võinud nendes hetkedes teada, kas teine inimene on suhteks ka avatud. Selleks annab vastava signaali Tinderi kasutajakonto. "Et see inimene vaatab ringi, nagu minagi, vaatame üksteise poole, äkki tuleb hästi välja," rääkis Piret.

Tänaseks on Anete ja Jarmo olnud abielus viis aastat, Piret ja Tulvo umbes aasta eest, täpselt viis aastat pärast esmakohtumist.

Paarid on nõus, et internetist kaaslase otsimine ei ole täna enam imelik ega piinlik, vaid võib viia selleni, mida inimene otsib. Enda jõudmises Tinderisse "süüdistab" Piret oma kolleege. "Meil oli hilisel reede pärastlõunal nädalalõpu koosolek, kõik rääkisid, mida vahvat nad kavatsevad nädalavahetusel teha. Mina mõtlesin, et kui tore, ma lähen koju, kaks päeva ei välju sealt ja ainult loen. Minu kolleeg siis ütles, et tegelikult võiks olla seda palju lahedam teha kellegagi koos. Samal õhtul tegin Tinderisse konto ja Tulvo kirjutas mulle samal õhtul ja niitis mu jalust," jutustas Piret, kes oli varem ka proovinud netis inimestega kohtuda, aga sai halbade kogemuste osaliseks.

"Kõige rohkem mind hämmastab see, kui paljud mehed arvavad, et tuleks kohe teha testsõit ehk esimesel kohtingul voodisse minna. Eriti, kui jutt ei ole väga pikk olnud, siis see on pisut kummaline. Kui naine sellega kaasa ei taha minna, siis seda kommenteeritakse paradoksaalsel kombel sõnadega "oled alles lits". Täiesti ebaloogiline. Ma arvan, et seda võiks rohkem olla, et kohtumisele minnes ollakse valmis ka pettumuseks ja jäädakse ikkagi viisakaks," rääkis Piret.

Jarmo ja Anete Autor/allikas: Katriin Krünberg

"Oma pettumust ei pea välja elama rünnakuna teise inimese suhtes, kes otsib midagi muud," lisas ta. Anete nõustus, et liigne pealetükkivus ja peale suruv olek on meeste puhul eemaletõukavad.

Seetõttu oli Piret väga ettevaatlik ja üritas teha võimalikult hirmutava profiili. "Et kui ükski mees mulle selle peale kirjutab, siis ta peab ikka väga julge olema," muigas ta.

Stilistina töötav Anete Liivak oli Soomes tööreisil ja tundis ühel igaval hetkel sisetunnet, et peab endale Tinderisse konto tegema. "Alguses ei osanud ma seal midagi teha, kogemata laikisin seal mingeid Soome mehi ja siis sain aru, et seal saab panna raadiuse hästi väikseks. Järgmisel päeval hakkasin laevas vaatama, mida menüüst saab valida," naeris Anete.

"Meil on teooria, et kuna Jarmo töötas samal ajal ka Soomes ja käis vahepeal Eestis, siis me olime sama laeva peal. Sest mina olin Tinderis ainult eelneval õhtul ja järgmine päev Jarmo kirjutas mulle "kuidas sul läheb?". Alguse ma mõtlesin, et mis mõttes sa seda küsid, ma ei teagi sind ja siis järgmine lause oli "kas sa tahaksid kokku saada?". Paar päeva hiljem me kohtusime ja täna me oleme siin," selgitas Anete.

Piret ja Tulvo Autor/allikas: Katriin Krünberg

Jarmo tegi Tinderi lihtsalt selleks, et kellegagi tutvuda. "Tinder teeb selle lihtsaks. Ma olen ka pigem selline, kes kõigile laiki ei pane, kuigi sõbrad seda soovitasid. Aga kui ei meeldi, siis ei meeldi. Valisin ainult paar inimest ja nii oligi," meenutas Jarmo. Ta lisas, et kunagise klubides kohtumise hiilgeajaga võrreldes pakub internet kiiremaid lahendusi, saab ise valida keskkonna, kus kohtutakse, ja klubis ei saa ka normaalselt rääkida.

Tulvo tegi kasutajakonto samuti üksi reisil olles. "Otsisin põnevust ja siis tegin konto. Reisil küll põnevaks ei läinud aga paar kuud hiljem läks," tõdes ta. Kuigi Tulvol ei ole probleeme ka päris elus naistele lähenemisega, siis ta nõustus, et Tinder annab ise võimaluse valida hetk, millal tutvuda. "Päris elus sul on sekund reageerimiseks. Tinderis saad võtta aega. Mina pean olema ikkagi tänulik Kagu-Eesti ööelule ja ühele staažikale Eesti poptähele, et ma tol õhtul läksin üksinda ööklubisse, kus oli nii halb produktsioon, et ma läksin üksinda kõrvalsaali, kus ma seda ei kuulnud ja siis ma kirjutasin Piretile," rääkis mees.

Tinderis üksteist leidnud abielupaarid "Hommik Anuga" stuudios Autor/allikas: Katriin Krünberg

Anete jäi tema ja Jarmo esimesele kohtumisele küll hiljaks, aga koju jõudis alles järgmise päeva lõunal, sest juttu jagus peale restoranis käiku ka kokteilibaari ja Jarmo koju. See oli mõlema jaoks ka esimene Tinderi-kohting. "Jackpot!" lisas Jarmo. Kaheksa kuud hiljem tegigi Jarmo Anetele abieluettepaneku.

Piret lisas, et temalgi oli Tulvoga kohtudes täielik jackpot'i-tunne. "Minul on ka tunne, et kui oled üle 40-aastane, mingid elud on seljataga, olen varem abielus olnud, mul on täiskasvanud laps, siis esimesel päris kohtingul, mis lõppes minu juurde jäämisega, käisime ühes pisikeses baaris, kus me käime aeg-ajalt uuesti. Ma ütlen selle kohta, et tähistada teineteise leidmise imet. Kõlab pateetiliselt, aga see tundub peaaegu nagu ime," naeris Piret.