Anne Veski: kogu aeg peab midagi uut tegema

Laulja Anne Veski ütles "Hommik Anuga" stuudios, et kogu aeg peab midagi uut tegema ja lävima uute inimestega, sest see hoiabki koos liikumise ja õppimisega inimest vormis.

Legendaarne Veski teeb hea meelega koostööd ka noorema põlvkonna muusikutega. Uue aasta alguses jagab ta lava ka Bedwettersiga Eesti muusikaauhindadel, kus Veski astub esimest korda üles õhtujuhi rollis. Veski sõnul saab noortest muusikutest elujõudu. "Tänapäeva noored muusikud käivad ju kõik jõusaalis, on kõik nii korralikud, ei sarnane pillimeestega, kes aastakümneid tagasi tegutsesid. Väga täpselt tulevad kohale ja väga täpselt teevad," lisas Veski, kellel on Bedwettersiga ka ühine lugu tulemas.

Uutes rollides tunneb Veski end hästi. "Midagi uut peab kogu aeg tegema. On kolm asja, mis hoiavad meid vormis, nagu ütleb minu arstist pinginaaber – liikumine, lugemine ja lävimine. Lugemine on kõige uue õppimine, liikumisega ma tegelen ja lävimine on ka see, mida ma teen kogu aeg kontsertidel ja õhtujuhtimistel," naeris Veski.

100-aastaseks saanud ajakiri Eesti Naine viis hiljuti oma lugejate seas läbi küsitluse, et selgitada välja Eesti sajandi naine. Esimesele kohale tuli Ita Ever, aga tema järel, teisel kohal oli Anne Veski. "Aitäh Eesti inimestele, kes hääletasid. Ma ütlen ausalt, ma ei oodanud seda. Ma võisin mõelda, et ma sinna esikümne hulka võin sattuda, aga et teiseks jään, selle peale ma ei tulnud," tõdes laulja.

Veski usub, et tema laule teavad nii lapsed kui vanemad kodanikud sellepärast, et need ongi nii kirjutatud. ""Hea tuju laulu" tekst on ju Leelo Tungla kirjutatud. Need on super naised, kes kirjutavad elust ja teavad mida kirjutavad. Kust sa leiad paremat hea tuju laulu? Seda saavad kõik põlvkonnad laulda, see lihtsalt on niimoodi kirjutada. Või siis ka "Jätke võtmed väljapoole". Millest see laul tegelikult on? Ma ei oska sulle isegi öelda, aga kõik teavad seda," muigas Veski.

"Mul on lihtsalt elus olnud nii palju toredaid inimesi, kes on usaldanud oma laulutekste mulle laulda, mõned on muidugi ka spetsiaalselt mulle kirjutatud, aga eks mina teen neid valikuid ja laulan sellest, mida ma tegelikult tunnen. Mida ma saan lava peal ausalt ja õieti ette kanda. Kui oled kindel selles, mida sa teed, siis viid selle ka rahvale. Ma lihtsalt laulan seda, mis mulle meeldib, ja õnneks on veel nii palju inimesi, kellele see samuti meeldib," rääkis Veski.