Vikerraadio pühadekava: kuuldemängud, kohtumised ja kokkuvõtted

Vikerraadio pühadeprogrammist ei puudu ka jumalateenistused ning traditsiooniline aastalõpu programm "Lõpp hea, kõik hea". Eetrisse tuleb taas vana hea "Jutusaade" ning lõppevale aastale tagasivaatavad kokkuvõtted.

"Reis loomariigis"

Pühadel ja koolivaheajal jõuavad eetrisse teadusliku lühikuuldemängusarja "Reis loomariigis" uued osad. Igas osas vaatab Leino Rei kehastatud jutustaja tegelaskuju koos kuulajatega otsa mõnele elusolendile, kellele annab hääle Anu Lamp. Neist lugudest leiab seiklusrikkaid elemente, naljakaid tähelepanekuid ning loodusteaduslikke fakte, mis on harivad nii lastele kui ka vanematele kuulajatele. Uutes osades tegutsevad: topisteõgija riidekoi, metssiga, lepatriinu, herilane, punalutikas, roherähn, sadajalgne, lõhe, kärbes ja peatäi.

"Reis loomariigis" ehk "Bestioles" on valminud raadio France Inter ja Prantsusmaa Rahvusliku Loodusloomuuseumi ning Raadioteatri koostöös. Kuuldemängusarja prantsuskeelsed tekstid on eesti keelde tõlkinud Triin Arjus. Teadustoimetaja on Tuul Sepp. Raadioteatris salvestatud kuuldemängusarja lavastaja on Laura Võigemast, helirežissöör Külli Tüli ja produtsent ning projekti juht Tiina Vilu.

Sarja uued osad on Vikerraadios alates 23. detsembrist esmaspäevast reedeni kell 11.15.

"Lõpp hea, kõik hea"

Traditsiooniliselt jõuab eetrisse Vikerraadio aastalõpuprogramm "Lõpp hea, kõik hea", mida tänavu juhivad Lauri Varik ja Margit Kilumets (23.12), Arp Müller ja Ave-Marleen Rei (27.12), Mirko Ojakivi ja Heleri All (30.12), Madis Hindre ja Anett Peel (31.12).

"Võnkevabadus"

Lühisari "Võnkevabadus" uurib ja mõtestab eestlaste ja soomlaste sõprust ning toob kokku persoonilood ja ajaloolised seosed. Saatejuhid Maarja Merivoo-Parro ja Brigitta Davidjants küsivad, kuidas mäletavad 1980. aastate kultuuri tõmbetuuli need, kes sel ajal muusikainimesteks kasvasid. Stuudios on neli põnevat persooni, kel igaühel oma ainulaadne vaatenurk ja mälestused: Jaagup Kreem, Raul Saaremets ja punkarid Uims ja Mõmmi ehk Lauri Leis ja Andres Aru.

"Võnkevabadus" on Vikerraadio eetris 24.-26. detsembril kell 12.05.

"Minu Narva-Jõesuud"

Jõulu ajal kuuleb Vikerraadiost Janek Murdi dokumentaalkuuldemängu "Minu Narva-Jõesuud" – 14-osalist ekskursiooni läbi isiklike ja teiste ennekuulmatute lugude.

"Sündmused ja tegevused algavad 1984. aastal, kui ma kolin oma perega elama Narva-Jõesuusse. Korra käivad lood ära 1960ndates ja jõuavad lõpuks 1990ndate keskpaika, hõlmates seeläbi nii Nõukogude korra ajal juhtunut kui ka värske, uuesti sündinud vabariigi algusaastaid. Siin on kõike. See on film ilma pildita. See on elu, mis oma dokumentaalsuses võib olla palju suurem kui mõni lavastatud film. Need lood on unikaalsed, aga oma universaalsuses võivad need kõnetada meid kõiki," tutvustas sarja autor Janek Murd.

"Minu Narva-Jõesuud" kõlab Vikerraadios 24. ja 25. detsembril kell 14-16.

"Jutusaade"

Jõulu ajal naaseb Vikerraadiosse vana hea "Jutusaade". Piret Koolil on külas muusik Hendrik Sal-Saller, kes seekord ei kõnele sõnagi oma tööst ehk hiljuti 30. tegevusaastat tähistanud menuansamblist, vaid ta räägib igatsusest, hirmust ja sellest, mis mehe elus päriselt tähtis on.

Vestlus Hendrik Sal-Salleriga on eetris 24. detsembril kell 13.05.

Jumalateenistused

Jõuluõhtu jumalateenistusel Rapla Maarja-Magdaleena kirikus jutlustab peapiiskop Urmas Viilma, kaastegevad Riinimanda koorid Urve ja Pärt Uusbergi ning Rapla pasunakoor Aigar Kostabi juhatusel. Ülekanne algab 24. detsembri kell 16.

Jõulupüha jumalateenistust saab kuulata 25. detsembril kell 13, ülekanne toimub Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea kogudusest.

Aastat kokkuvõtvad saated

Aasta viimastel päevadel võtavad Vikerraadio saatejuhid aasta kokku:

- poliitika-aasta võetakse kokku saadetes "Rahva teenrid" (28.12 kell 11.05) ja "Samost ja Aaspõllu" (29.12 kell 12.05);

- kirjandusaastale vaadatakse tagasi saates "Loetud ja kirjutatud" 28.12 kell 14.05;

- teadusaastast annab ülevaate "Labor" 29.12 kell 17.05;

- spordiaastale vaadatakse tagasi nii "Spordipühapäevas (29.12 kell 18.15) kui ka saates "Võimla" (31.12 kell 10.05);

- muusika-aastale pannakse punkt aasta viimasel päeval kell 16.05.

Raadiouudiste toimetus teeb aastast kokkuvõtte 31. setsembril kell 12 saates "Aastalõpu Päevakaja".

Aastavahetusel on Vikerraadios eetris mõnus muusikaprogramm "Hea tujuga uude aastasse".