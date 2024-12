Tartu kunsti aastanäitus paneb aluse multisürrealismile

Tartu kunstimaja aastanäitus paneb sellel aastal punkti sürrealismi sajandale sünnipäevale ja nii annabki näitus ülevaate, milline on sürrealism praegu, 100 aastat hiljem. Näituse idee autori Martti Ruusi sõnul pannakse täna alus uuele kunstivoolule ehk multisürrealismile.

"Multisürrealism, see on selline laiendatud, suurem, palju uhkem sürrealism. Multisürrealism kui n-ö uus tulemine sünnib täpselt konkreetsel ajal ja see on 20. detsembri õhtul 18.18. Mitte kunagi maailma kunstiajaloos, mitte iial ei ole olnud sellist asja, et uus kunstivool sünnib minutitäpsusega," sõnas Ruus.

Kuna multisürrealism on lai teema, on ka näitusel osalevad kunstnikud lähenenud sellele väga erinevalt

"Kõik, mis on selline tavalisest kaugem, võõram, ei haaku meie argi-arusaamadega, grammikene paralleelreaalsust. Kasvõi Imat Suumanni laudad. Sa võtad mingi kõige koledama nõukaaegse industriaalehituse, paned selle kompositsiooniliselt täiesti valesti, keskele, jagad maali tuimalt kolmeks ja lõppteos on täielik meistriteos," selgitas Ruus.

"On absurdi, on hästi palju huumorit, sest ma seda teemat on teataval määral huumoriga võetud, seal on teatav annus pila sees. Me võtame sürrealismi ja siis ehitame sellele mingisuguse uue kihistuse 100 aastat hiljem peale. Ma usun, et seda multisürrealimi on ka võimalik tõsiselt võtta, nii et tänu sellele ongi kunstnikud on sellele väga erinevalt lähenenud," ütles Tartu Kunstnike Liidu esimees Peeter Talvistu.

Uue kunstivoolu alguse osas on Talvistu skeptiline. "Enamasti on kunstiajaloos või kultuuris nii, et kui öeldakse, et midagi juhtub, siis seda ei juhtu. Võimalik, et tulevikus märgitakse ära, et aastal 2024 enne jõule Tartu kunstimajas toimus kunstiajalooline sündmus, kus kasutati sõna multisürrealism, aga sellest, kas sealt midagi edasi areneb, seda tuleb vaadata 100 aasta pärast," tõdes Talvistu.

Näitus on avatud 26. jaanuarini.