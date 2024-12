Rain Tolgi uus sugulane on Mihkel Raud

Rain Tolk elas 1970. aastate lõpus Põhja-Tallinnas Kopli liinidel. Ema Hille ja isa Reinu peres oli Rain üksiklaps. Raini mõlemad vanemad töötasid Eesti Televisioonis, ema oli helirežissööride pealik ja isa ülekandeosakonna tehnik – mis tähendab, et Rain tunneb sisuliselt unepealt iga telemaja soppi ning nurgatagust.

Mida vanemaks Rain sai, seda selgemaid piirjooni hakkasid võtma perekonnas valitsevad suhted. Kuigi ka vanemate omavaheline läbisaamine ei olnud alati harmooniline, siis eriti silmatorkav oli distants Raini ja isa Reinu vahe. Raini mälestustes isa tema kasvatamisse eriti ei panustanud ning pigem eelistas aega veeta väljaspool kodu.

"See elu oli, ütleme, et sinusoidne. Oli väga pingelisi hetki inimeste vahelistes suhetes. Aga oli ka selliseid rahulikumaid, ühiseid, harmoonilisemaid momente, aga väga palju ka sellist kummalist pinget," rääkis Tolk.

Raini sõnul oligi ta suuresti naiste kasvatada, sest ema Hille kõrval veetis ta palju aega koos vanaema Vilma ja vanavanaema Elvine Luise Mariega nende kodus Rakveres. Selles vaarisa ehitatud majas saatis Rain mööda suurema osa lapsepõlvesuvedest ning nüüd täiskasvanuna käib meeleldi puhkamas oma poegade – 14-aastase Lukase ja 16-aastase Rubeniga. Tolk tõdes, et tegi vanaemadele korralikult meelehärmi.

Raini provokatiivne ja seikluslik loomus langes viljakale mullale - aastal 2000 käivitati sõber Ken Saaniga skandaalne huumorisari "Esto TV". Eesti Televisiooni eetris olnud saates kehastasid Tolk ja Saan šokireportereid, kes ei löönud verest välja ühegi teema ega küsimuse ees, mis ärritas poliitikuid ja ärimehi, kes pahaaimamatult nende mikrofoni ette sattusid. "Esto TV" kogus kiiresti populaarsust ning verinoortest Tolgist ja Saanist said üleöö staarid.

Minu näoga onu

Ühelt poolt on Tolk ise kirjutanud ja lavastanud mitu populaarset mängufilmi, näiteks publikumagneti "Jan Uuspõld läheb Tartusse". Teisalt on ta teinud silmapaistvaid rolle mitmetes eesti draamafilmides, mille eest on pälvinud isegi rahvusvahelist tähelepanu. Kuigi psühholoogilised rännakud on paljudes Tolgi hilisema aja rollides kesksel kohal, mõjub 2017 linastunud "Minu näoga onu" eriti kõnekalt, sest räägib täiskasvanud mehe suhetest oma isaga. Teema, mis on Raini pikka aega painanud.

Täpselt viis aastat pärast filmi esilinastust mängib elu aga hoopis Rainile endale vembu, mille kõrval kõik tema varasemad aktsioonid ja ettevõtmised kahvatuvad. Kui 45 aastat elas Rain teadmisega, et tema isa on Rein Tolk, mees, kelle järgi ta sai küll endale nime, aga kellega erilist sidet kunagi ei tundnud, siis nullindate lõpus hakkavad kerima sündmused, mille tähtsust ta esialgu ei mõista.

"Minu vanemad lahkusid nullindate teises pooles mõlemad järjest, ema Hille ja siis isa Rein. Kui mu ema oli juba põhimõtteliselt haigevoodis, teatas ta mulle enne lahkumist, et kui temaga midagi juhtub, et ma otsiksin üles tema sõbra, kes elab New Yorgis, kelle nimi on Abram Berezkin, kes on tema kursavend ajast, mil ta õppis Leningradi kinoinseneride instituudis. Ja ma tegin seda. Rääkisin Abramiga pärast seda, kui mu ema oli lahkunud, see võis olla võib-olla paar nädalat hiljem," ütles Rain.

"Ma pidin temaga kohtuma, olin New Yorgis sel ajal kui ta oli veel elus, aga midagi tuli vahele ja me ei saanud kokku, me lihtsalt rääkisime telefoni teel," lisas ta.

Möödub pea 15 aastat, kui vahepeal oma päritolu vastu huvi tundma hakanud vanem poeg Ruben nõuab isalt jõulukingiks geenitesti. "Tahtsin DNA testi teha, sest mind hakkas huvitama kõik see soome-ugri-mugri-värk, nii et ma lihtsalt tahtsin teada, kui palju seda Siberi verd on. Siis jõuludel kingiti DNA test, tegime ära ja tuli välja, et veerand verest on ikkagi juudi veri," rääkis Ruben.

"See tähendas siis ainult ühte, et üks tema vanematest peab olema vähemalt 50 protsenti juut. Pärast seda tuli mulle meelde mu ema jutt Abram Berezkinist, kes elab New Yorgis," lisas Rain, kes kahtlustas lapsest saati, et Rein ei ole tema isa. "Tema välimus ja ka olek on niivõrd erinev minust. Ta oli inimene, kellel olid totaalselt teised huvid, hobid ja teistsugune nägemus elust. Ning mu läbisaamine temaga oli selline tagasihoidlik, kivine võiks öelda," rääkis Rain.

Uus isa

Rain tuhlas läbi Rakvere maja, kust leidis hunnikute kaupa peidetud kirju ja fotosid. Päevavalgele koorus aastakümneid saladuses hoitud lugu – Raini ema Hille armastus ülikooliaegse kallima, Minskist pärit Abramiga. Noorte suhe purunes, kui pärast õpingute lõppu naasis Hille kodumaale ja Abram oma sünnimaale Valgevenesse.

"Välistamise meetodil jäi ainult üks variant õhku, et see on mu isa. Lõpuks siis võtsin ma ühendust emaga koos õppinud sõbrannaga, kes temaga samuti Leningradi kinoinseneride instituudis käis ja küsisin talt otse. Ta ütles, et "Rain, mul on väga hea meel, et sa mulle helistad. Räägi, mis sul südamel on". Ma küsisin, et öelge palun mulle, kas Rein Tolk oli mu isa? "Ei olnud," vastas ta hästi konkreetselt. Küsisin, kes siis oli? "Vaadake, ma olen alati intuitiivselt tunnetanud, et teie isa oli juut". Ma küsisin, kas see võis olla siis Abram? "Jah, kahtlemata selline võimalus on," vastas ta."

Otsingute käigus avastab Ruben geenitesti veebilehel mehe, kellega DNA osaliselt kattub. Noormees võtab mehega ühendust ja üllatus-üllatus … Selgub, et tegemist ongi nende sugulasega ja suisa Raini tädipojaga. Lõpuks kui Rain teeb ka endale testi, mis kinnitab, et ta on 50 protsenti Valgevene päritolu aškenazi juut, pole enam kahtlustki. Kahjuks jääb Rain vaid poolteist aastat hiljaks, et tal oleks võimalus päriselt kohtuda enda isaga, sest Abram Berezkin sureb 2021. aastal.

Rain on kindel, et Abram ei teadnud, et tal Eestis poeg on. "Rein ilmselt teadis, sest seda väitis mulle ema õpingukaaslane. Ja see seletaks nii mõndagi minu lapsepõlvest, seletab inimsuhteid ja seletab lahti, miks minevik on loonud mind selliseks, nagu ma praegu olevikus olen," tõdes Rain.

Aga uus perekond on vägev. Iisraelis elab vanem õde Anya. New Yorgis noorem õde Gala, kellega esimene kohtumine oli tõeliselt emotsionaalne. Lisaks on Rainil üle maailma terve hulk nõbusid. Kõige selle juures on eriti imekspandav, et isapoolses perekonnas on pooled valinud endale sarnase elukutse nagu Rain. Nad on filmimehed ja näitlejad, kusjuures Raini vanaisa Moti oli Valgevene juuditeatri üks säravamaid lavajõude.

Veel uuemad sugulased

Kui isa perekonna müsteeriumi lahendas Rain ise, siis nüüd võtame teatepulga üle ja hakkame Rainile avame tema ema perekonna tausta. Rain teab, et tema emapoolne vaarisa Rudolf oli kõrgepalgaline ametnik Rakveres, aga varasemast pereloost ei tea ta midagi. Et saladuskatet avada, suundume kirjandusmuuseumisse.

Selgub, et mitmed Raini esiisad olid vennastekoguduse liikmed. "Vennastekogud on nagu anti-rehepapp. Nad on väga korralikud, nad ei laaberda kõrtsides ringi, ei vea isegi mõisapõllul seanahka. On väga kõlbelised igas igas mõttes. Ja mis veel eriti oluline, nad oskavad ka kirjutada. Lugemisoskus oli 18. sajandil üsna tavaline, aga neid, kes kirjutada oskasid, oli väga vähe. Nad kirjutavad päevikuid, kirjutavad omavahel kirju. Mõni mees isegi kirjutab Saksamaale, nii et tegemist oli kahtlematult ikka äärmiselt ärksate ja ja ülejäänud talupoegadest eristuva seltskonnaga," selgitas ajalooprofessor Mati Laur.

"Pole paha. Minuga see kõik kokku ei käi muidugi," lisas Tolk.

Eriti märkimisväärne on, et perekonnanimede panemise käigus sai Raini esiisa Joonas nime, mida teab iga eestlane – Kreutzwald. "Kalevipoja" autori Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ja filmimees Rain Tolgi juured lähevad kokku 18. sajandil Virumaal Kadrina kihelkonnas, kus nende ühisteks esivanemateks on Mango Rein ja Kai.

Aga see pole sugugi ainus üllatus, mis Raini ema suguvõsast õnnestub välja uurida. Tallinn-Tartu maantee lähedal, Imaverest kiviviske kaugusel asuvas Võrevere külas tutvustatakse Rainile veel üht uut sugulast – kirjanikku ja muusikut Mihkel Rauda.

Kahe kartmatu sõnamehe Mihkel Raua ja Rain Tolgi juured saavad kokku Kotinaela talus, kus nende ühisteks esivanemateks on 18. sajandil elanud Aadu ja Eeva. Sugulased on nad Raini ema Hille ja Mihkli isa Eno kaudu. Mehed tunnevad teineteist juba aastakümneid.

Raua hinnangul meeste vahel sarnasusi jagub. "Väga palju. Me ikka mõtleme maailmast üsna sarnaselt ja ma arvan, et meil on huumorisoon kaunis sarnane. Mina väga kaifin tema töid, mis ta teeb," ütles Raud.

"Ma usun ka. Mul läks juhe kokku. Ma veel endiselt, elan kuidagi läbi seda. Ma sain ka täna teada, et ma olen ka Kreutzwaldi sugulane," ütles Tolk ja ütles, et teab nüüd, kelle käest hakkab raha laenamas käima.