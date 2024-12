Lauamänge mängides tuleb arvestada kõige nooremate mängijate osavusega

"Kui kogu pere hakkab lauamänge mängima, siis kõige olulisem on see, et tuleb arvestada kõige noorematega, sest kui kõige noorem ei saa hakkama, pole tegelikult kellelgi põnev," ütles Brain Games´i juht Virko Jõelaid.

Kõige väiksematele soovitas Jõelaid mängu "Mõmmid ja maasikad", kus lapsed saavad õppida loendamist ning käelist koordinatsiooni.

Kogupere lauamängudest soovitas Jõelaid mängu "Catch Sketsh", kus mängijad peavad kiiresti üksteise joonistatud pilte ära arvama. "Kui sinu joonistatud pilt ära arvatakse, saadki punkti," lisas Jõelaid.

Lauamäng "Smart10" on mõeldud kõigile neile, kes peavad lugu ka uute teadmiste saamisest. "Siin ei ole ainult üks küsimus ja üks vastus, vaid ühele küsimusele on mitmeid erinevaid õigeid vastuseid. Siin on 200 erinevat küsimust ja igale küsimusele on kümme võimalikku vastust. Mängu saavad mängida kaheksa inimest, aga miski ei keela ka rohkematel inimestel mängimast, kui ruumi laua ümber on."

Krimimängusõpradele soovitas Jõelaid mängu "MicroMacro: Krimilinn", mida saab edukalt ka üksinda mängida. "Tegemist on erinevate kuritööde lahendamise mänguga. Mänguga on kaasas hästi suur kaart, kus on palju erinevaid tegevusi peal. Kaasas on ka väike luup, sest detailid on tõesti hästi pisikesed," tõi Jõelaid välja.