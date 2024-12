Saunanaine Eda Veeroja: pühade ajal on saunaskäigul eriline tähtsus

Saunanaine Eda Veeroja õpetas "Terevisioonis", milliseid saunarituaale võiks pühade ajal ette võtta, et uus aasta tuleks õnnelik. Tema sõnul on mitmeid olulisi tegevusi, millele tähelepanu pöörata ning mis teevad saunakogemuse eriliseks.

"See, mis me täna teeme, on pühadeaegne saun ja nüüd ongi õige aeg pühi alustada, sest päev on kõige madalamal, päev läks juba pessa magama ja nüüd me puhastamegi ära kõik, mis vanal aastal on juhtunud," selgitas saunanaine Eda Veeroja Tartu Raekoja platsil asuvas saunas.

Pühade ajal köetakse sauna seitsme puuga. "Iga puud ahju pannes võime öelda mingi soovi. Soovin, et kõikidel inimestel oleks hinges rahu," lisas Veeroja.

Kui saun on ära köetud, tuleb sauna teretada.

Saunanaine Eda Veeroja Autor/allikas: ERR

"Kõigepealt puhastame ära kõik, mis lõppeval aastal puhastada on vaja. Selleks tuleb võtta soola, mille sisse on pandud koirohtu, mis on pärimuse järgi olnud puhastaja. Soolaga ennast hõõrudes tuleks lausuda sõnad "Kõik, mis minekul, see mingu!" õpetas Veeroja.

Saunanaise sõnul tuleks tallaaluseid puhastades sügavalt välja hingata, sest siis ajad välja kõik, mis sa sel aastal oma elust välja tahad ajada. "Maaema teeb kõigest, mis me siia maa sisse laseme, kevadel sinililled," lisas Veeroja.

Nüüd võiks võtta hetke ja mõelda oma südamele. "Välja hingates ava oma süda nii nagu kapiuksed või nagu poeuksed pühade ajal."

Saunas käies võib täitsa vait olla. "Ainuke, mis sa saunas kõneled, on seitsme-kaheksasilbilised lausumised," selgitas Veeroja. "Saunas pikali visates peab nägu alati ukse poole jääma. Jalgadest hakatakse vihtlema ja kõik läheb välja pea kaudu."

Näo alla pani Veeroja kuuseoksad ja koirohu. "Selle eesmärk on endale uueks perioodiks kõike head ja paremat planeerida."

Vihtlemist alustatakse kevade peale mõeldes, mis on tärkamine, kasvamine ja loomine, samal ajal jalgadest pea poole vihaga sopsutades. "Igal aastaajal on erineva puu viht."

"Suvi on energia, jõud, suur rõõm ja toimetamine ning kõik, mis viib meid edasi. Sügis on külluse aeg, siis on kõike palju. See on kogumise ja paikapanemise aeg. Talv on tasakaalu ja rahu kogumise aeg," tõi Veeroja välja, millele vihtlemise ajal mõelda.

Saunas peab Veeroja sõnul mõnust oigama.

Iga sauna lõpus sauna tänatakse. "Sauna lõpp on alati tänulikkus. Täname emakest maad, kes kõik need puud on kasvatanud, millest saunatare palgid on tahutud, küttepuud on lõhutud ja vihad on köidetud," lausus Veeroja. "Tänan kõiki oma esivanemaid ja kõiki, kes on olnud enne mind. Tänan tulevasi põlvi ja kõiki, kes tulevad pärast mind. Olge te kõik terved."

Veeroja sõnul on see Vana-Võrumaa suitsusaunakombestik kantud ka UNESCO vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja.

"Kui sul sauna ei ole, on vannituba, siis võid panna küünla põlema. Soola sul ikka väheke on ja hea tahtmise juures saad ka kadakat," julgustas Veeroja saunarituaale tegema ka neid, kel sauna ei ole.