Õie Pritson: piparkoogist saab teha hõrgu tordi

"Käisin hommikul meie tehasest läbi ja tehas töötab täie vungiga," ütles Gustav Cafe peakondiiter Õie Pritson, kes tõi sealt kaasa piparkoogist jõulumaiuse.

"Ma siiski tahan arvata, et piparkook ja koos sellega see melu, lõhnad ja emotsioon, selle kõik ma olen siia torti sisse pannud. Ei maksa arvata, et piparkook on alati kõva. Kui piparkook saab kokku väga hea kreemiga, ei lähe pikalt, kui ta juba tõmbab endasse niiskuse ja läheb kohe pehmeks. See on nagu üks vahva küpsisekreemitort," tõi Pritson välja, kuidas piparkoogist saab hõrgu tordi meisterdada.

Piparkookide vahele võib panna erinevaid kreeme. "Meie jõulutordi "Tähesära" vahel on valge šokolaadi-toorjuustu kreem ja piimašokolaadi-toorjuustukreem. Piparkoogikihtide vahele võib veel panna ka hapukat pohlamoosi," õpetas ta.

"Kuna ma olen väikene hullukene selles osas, et mulle väga meeldib, kui on kuskil sees alkoholi, siis seepärast läheb väike konjak kindlasti kreemile sisse. Lapsed ei pea seda kartma, sest alkohol lendub sealt õige kiiresti, aga järgi jääb imeline maitse," ütles Pritson.

Veel saab piparkookidest teha vahva kausimagustoidu. Pritson purustab piparkoogi peeneks puruks ja paneb puru kausi põhja, peale lisab erinevad kreemid, siis veel natuke puru ja maitsev jõulumaius ongi valmis. "Kõik laste tehtud piparkoogikaunistused saab tordi peal ära kasutada," lisas Pritson.