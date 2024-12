Aastaga 444 raamatut läbi lugenud raamatusõber: 20 loen tänavu veel

Raamatusõber Eleri Romantšuk rääkis "Ringvaates", et lugemise juurde tõi teda kirjanik Camilla Läckberg ning tema lemmikžanriks on krimi. Romantšuki sõnul jõuab ta sel aastal veel 20 raamatut läbi lugeda.

"Ma lihtsalt võtan raamatu kätte ja loen, see on minu päevaplaanis sees," ütles raamatusõber Eleri Romantšuk, kelle eelmise aasta rekordiks oli 374 läbi loetud raamatut.

Esimesena tõi Romantšuk välja raamatu "Krahv Monte-Cristo". "Ma ei olnud seda varem lugenud."

Veel kuulus Romantšuki lemmikute hulka Rebecca Yarrose "Neljas tiib", mida ta luges juba eelmisel aastal inglise keeles, sel aastal siis uuesti eestikeelsena. "Nii et see on mul tegelikult 445. raamat sel aastal. Tahtsin vaadata, kui hästi see tõlgitud on ja väga hästi on tõlgitud. Raamat räägib ulmelisest draakonite ja lohedega ratsutamisest," ütles Romantšuk, kelle lemmikžanriks on krimi.

Pidevalt hoiab ta silma peal ka uudiskirjandusel. "Ma hoian kogu aeg kätt pulsil. Lähen kohe raamatukogu programmi uudisraamatuid laenutama. Kui saan näpu ukse vahele esimesena, siis olen väga õnnelik. Mõnikord on vaja kaks või kolm nädalat raamatut oodata."

Kümme päeva on aasta lõpuni veel jäänud. "Nüüd tulevad jõulupeod ja üritused, aga ma arvan, et 15-20 raamatut jõuan sel aastal ikka veel lugeda. Camilla Läckbergil tuli uus raamat "Käopoeg" ja mul kohe läksid silmad särama. See ongi see autor, kes mind lugemise juurde tõi. Teda ma plaanin kindlasti veel sel aastal lugeda," tõi Romantšuk välja.