Tiina Toomet: paugukartlikku koera ei tohi pühade ajal üksinda koju jätta

"Kui on ärevam koer ja väga palju rahvast, siis mina koera külla kaasa võtta ei soovita. Võib ju võtta, aga siis peame ennast ka koerale pühendama," ütles loomaarst Tiina Toomet. "Koeral peaks siis olema koht, kus ta saab omaette olla ja et inimesed teda kogu aeg ei ahistaks."

Kõik koerad ei ole ka lastega harjunud. "Ja muidugi kõik toidulõhnad, mis on koera jaoks väga ahvatlevad. Jõulutoitudega peab väga ettevaatlik olema ning kindlasti ei tohi koerale anda šokolaadi. Samuti peab jälgima, et kommikotid ei jääks kuuse alla või kuhugi kohta, kus koer selle kerge vaevaga kätte saab."

Enamik koeri siiski pauke ei karda. "Paugukartlikke koeri on natuke rohkem nende koerte hulgas, kes on karjakoerad, kes peavadki valvsamad olema. Pauk on võõras heli ja koer peab sellele reageerima. Osadel koertel on nii, et neil on olnud see kartus juba beebipõlves, mida pole märgatud ja millega pole tegeletud, ja siis see aastatega süveneb. Inimesed arvavad, et koer kasvab sellest välja, aga ei kasva, see läheb ainult hullemaks," tõi Toomet välja.

Paugukartlikku koera ei tohi pühade ajal üksinda koju jätta, samuti peaks temaga enne õues ära käima, kui paugutamine pihta hakkab. "Tavaliselt hakatakse paugutama juba üheteistkümne ajal õhtul. Varuda tuleks sellist toitu, mis koerale eriti meeldib ja panna ta kõige sisemisse ruumi, kus pole valgussähvatusi ja heli eriti ei kosta," õpetas Toomet.

Kui koer läheb kapi taha või voodi alla, siis las ta ollagi seal. "Ma soovitan väga kartlikule koerale loomaarsti käest küsida rahusteid, mida ei maksa karta, sest neid on vaja väga lühikest perioodi. Koeral, kes paugutamise ajal hirmsasti lõõtsutab, võib tegelikult olla paanikahoog," lisas Toomet.