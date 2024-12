Mihkel Zilmer: jõuluroad tervist ära ei riku

"Juba paar nädalat enne jõule hakkavad sõna võtma igasugused toitumisnõustajad, kes püüavad rõõmsat meeleolu ikka metsikult maha võtta, rääkides millised suured ohud teid varitsevad, kui sööte liiga palju ja siis antakse tüüpilist nõu minna pärast söömist jalutama, aga see ei ole suur tarkus," ütles Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor Mihkel Zilmer.

Zilmer toonitas, et kui süüa jõulude ajal paar õhtut järjest suhteliselt korralikud söögikorrad ja võib olla pisut ka liialdada, siis ainevahetuslikult ei tekita see mitte mingisugust probleemi, mida meile ka ei räägitaks.

"Inimese ainevahetus ei ole nõrguke tuulelipp, vaid ta saab sellega hakkama. Aga ärge nii küll tehke, et seitse päeva järjest on laual sealiha ja hapukapsad. Kui nüüd küsida, kas see rikub tervise ära, siis kindlasti ei riku, aga mõned hädad, mis teil on, võivad tugevamalt välja lüüa. Aga ärge kartke üks või kaks õhtut rohkem süüa. Istute perega, ajate juttu, tasapisi sööte," julgustas Zilmer.

Sealiha ja hapukapsad on Zilmeri sõnul väga hea valik, sest liha on kompleksne toiduaine. "Liha ei ole ainult halb, vaid sellest saame palju kasulikke aineid. Hapukapsast saame kiudaineid, väikese koguse probiootilisi baktereid. Kapsas hapuna stimuleerib maotalitlust, soodustades oluliselt paremini ka liha ja muu seedimist. Hapukas pohlamoos või värsked pohlad on veel lisandus sellele, et seedeensüümide eritumine on võimsam ja organism saab kenasti sellest kõigest jagu."

Rasvase toidu otsa kohe piparkooke süüa Zilmer ei soovita, sest korralikule söögikorrale on vaja anda aega, et toit hakkaks maost alla soolestiku poole liikuma.

Verivorstide osas soovitas Zilmer tarbida neid vorste, mille rasvasus on vähemalt 18 protsenti. "Sellistes verivorstides on meile toimival hulgal tsinki ja seleeni, mis ei kao kusagile ka küpsetades. Verivorst on muidugi ka ülihea rauaallikas, mis imendub väga hästi," tõi Zilmer välja.

Zilmeri sõnul ajab teda natuke muigama alkoholivaba õlu. "Kui juua seda õlut 300 milliliitrit, siis sellest saab umbes 16 grammi suhkrut. Mõnes jäätises ka ei ole nii palju suhkrut. Suurem meesterahvas joob sellist õlut võib olla liitri ja saab sellega meeletu koguse suhkrut," lisas Zilmer. "Kõige mõistlikum on jõulude ajal juua puhast vett."

Zilmer soovitas eriti pühade ajal, aga muidugi ka muul ajal süüa kõrge kakaoprotsendiga ehk vähemalt 73-protsendilise kakaosisaldusega tumedat šokolaadi. "Kuna see on mõrum, võtab see magusaisu maha ning seda ka lapsel."

"Uurijad on leidnud, et tervisele kasulik sammude arv hakkab peale juba 6000 sammust. 7000–8000 vahele jääb juba see sammude arv, mis peaks andma meile kaitset kardiovaskulaarsete haiguste riskide eest," tõi Zilmer välja.