Hanna-Liina Võsa Helgi Sallost: 60 aastat laval ja ikka pillub sädemeid

Hanna-Liina Võsa rääkis "Terevisioonis", et kuigi Helgi Sallol täitus 60 aastat laval, muutub ta aastatega aina tugevamaks näitlejaks. Kolleeg Heldur Harry Põlda tõi välja, et kui pimedast proovisaalist kostub "Issand!", on see märk, et näitejuht Sallo arvates võiks laval nüüd küll midagi paremini teha.

14. detsembril täitus Helgi Sallol 60 aastat Estonia teatri laval ning seda tähistatakse 19. detsembril muusikaliga "Minu veetlev leedi", kus Sallo laval üles astub.

"Mina olin eile Salloga koos proovis, kus tegime jaanuaris uuesti etenduva "Kabaree" proove, istusime kahekesi ja tegime tekstiproovi," ütles rahvusooper Estonia solist Heldur Harry Põlda.

Muusikalitäht Hanna-Liina Võsa mängib koos Salloga etenduses "Minu veetlev leedi."

2005. aastal tegi Põlda kaasa etenduses "Kolme neitsi maja", mis rääkis Schuberti eluloost. "Ma olin siis üheksa-aastane ja mäletan seda, et Helgi Sallo on minule õpetanud korrutustabelit," meenutas Põlda.

Hanna-Liina Võsa ja Heldur Harry Põda Autor/allikas: ERR

"Helgi endiselt pillub sädemeid ja aina tugevamaks läheb. Ma olen väga palju temaga proovisaalis aega veetnud ja tal on alati midagi öelda, ta on kogu aeg mõttega kaasas. Ta nii tahab sinust seda kõike, seda parimat välja tuua," ütles Võsa. "Kui proov on tehtud, ta alati tuleb ja ütleb, et seda võiks veel rohkem."

"Ta on heas mõttes friik," lisas Põlda. "Kui pimedas saalis kostub "Issand!", siis tead, et nüüd võiks küll midagi paremini teha."

"Ta elab kõiki neid rolle läbi, mida ta näitejuhina juhendab," tõi Võsa välja. "Kas on meesrollid või naisrollid, ta on kogu aeg mõttega kaasas ja tunnetab need ise läbi ja annab ka näitlejale teada, mida oleks võinud natuke rohkem või vähem teha."

Võsa sõnul on tema saanud Sallolt väga palju toredat tagasisidet. "Mulle meeldib, kui mulle öeldakse, et tee veel vähem või naudi rohkem, sest ma olen muidu hull pingutaja. Siis ma alati olen nii tänulik selle loa eest, et ma võin ikka lõbutseda ja nautida ka."