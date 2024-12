Riisipudrust saab pühadelauale maitsvaid magustoite

"Põhjamaades on riisipuder väga traditsiooniline jõulutoit. Ka Eestis on tehtud jõuluputru ja nääriputru, aga seda tehti lihtsamatest koostisosadest, kruupidest ja rukkist," selgitas toidublogija Mari-Liis Ilover.

Kui aga Põhjamaadesse jõudis riis, sai riisipudrust peenemat sorti piduroog. "See on jäänudki nüüd traditsiooniks, et nii jõuluõhtul kui esimesel pühal on ilus soe kohev valge jõulupuder laual."

"Pudru sisse peidetakse üks mandel ja kes oma pudru seest selle leiab, seda ootab uuel aastal suur õnn ja rikkus ning kõik toredad asjad," tõi Ilover välja.

Riisipuder tahab keetmiseks aega. Ilover soovitas pudru potis puulusikaga segada, et see põhja kinni ei jääks. "Esialgu võiks riisi veega keeta, umbes 15 minutit, nii et vesi imbub riisi sisse ning alles siis piim juurde lisada ning seejärel veel tasasel tulel pool tunnikest hautada," õpetas Ilover.

Jõulupudru peale lisatakse väike võisilm ning kaneeli ja suhkrut.

Iloveri sõnul saab riisipudrust, mida ei jõuta ära süüa, teha maitsvat Taani magustoitu, mille nimeks on mandliriis. "Vahukoor, mandlilaastud, vanillisuhkur ja külm riispuder tuleb kokku segada ja ongi valmis. Magustoidu peale läheb veel kirsikompott, mille ma keetsin külmutatud kirssidest. Selle magustoidu sisse peidetakse ka mandel."

Kui on väga kiire, võib kasutada ka poes müüdavat kirsikompotti. "Palju parema kompoti saab aga külmutatud kirssidest, kuhu lisada keetmise ajal natuke suhkrut ja natuke tärklist, mis kompoti natuke paksemaks teeb."

Väike variatsioon sellest magustoidust on lisada kirsikompoti asemel apelsini ja kardemoni. "Siis on selle toidu nimi apelsiniriis," lisas Ilover.